Mit dem kommenden Update auf iOS 17.3 – die Freigabe wird Anfang kommender Woche erwartet – nimmt Apple Anpassungen an der iTunes Store App vor, so dass Anwender wieder Zugriff auf ihre Wunschlisten für TV-Serien und Filme erhalten. Mit dem Update auf iOS 17.2 sowie iPadOS 17.2 und tvOS 17.2 hatte Apple die Wunschlisten ohne Vorwarnung entfernt.

iOS 17.3 bringt Wunschliste für TV-Serie und Filme zurück

Mit dem Update auf iOS 17.2 und Co. entfernte Apple die Option zum Kauf von TV-Serien und Filme in der iTunes Store App und verlagerte den Prozess in die Apple TV-App. Die Wunschlisten blieben zunächst auf der Strecke.

Wenige Tage nach der Freigabe von tvOS 17.2 brachte Apple den Zugriff auf die Wunschlisten auf Apple TV zurück. Allerdings gab es auf dem iPhone und iPad – nach dem Update auf iOS 17.2 bzw. iPadOS 17.2 – keine Möglichkeiten auf seine Wunschlisten zuzugreifen.

Anwender, die bereits die iOS 17.3 Beta bzw. den Release Candidate nutzen, haben wieder Zugriff auf ihre Wunschlisten, so ein X-Nutzer. Augenscheinlich hat Apple ein serverseitiges Update durchgeführt, um die Funktion zurück zubringen. So habt ihr mit dem X.3 Update wieder vom iPhone und iPad Zugriff auf eure Wunschliste und alle Inhalte, die ihr in der Vergangenheit hinzugefügt habt.

Apple hat im Laufe dieser Woche bestätigt, dass iOS 17.3 und Co. in der kommenden Woche freigegeben werden. Wir rechnen damit, dass Apple den Schalte bereits am Montag umlegt und die Updates für Jedermann veröffentlicht. Welche Neuerungen iOS 17.3 mit sich bringt, haben wir hier für euch hinterlegt.

