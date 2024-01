Die Blutsauerstoff-Funktion der Apple Watch steht derzeit im Mittelpunkt der Medien. Während sich ein Patentrechtsstreit rund um den Blutsauerstoffsensor der Apple Watch weiter verschärft, übte auch der CEO des Medizintechnikunternehmens Masimo Kritik an Apples Sensor. Doch wie ein bemerkenswerter Vorfall zeigt, kann die Funktion dabei helfen, Leben zu retten. So spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung eines Arztes während eines medizinischen Notfalls während eines Passagierfluges.

Notfall in der Luft: Apple Watch als medizinisches Hilfsmittel

Wie BBC berichtet, geriet auf einem Ryanair-Flug von Birmingham nach Verona eine über 70-jährige Frau in Atemnot. Ein Arzt des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS), Rashid Riaz, befand sich an Bord und ergriff sofort Maßnahmen, um ihr zu helfen. Die Frau, die in der Vergangenheit bereits Herzprobleme hatte, reagierte nicht auf die ersten Anfragen des Arztes. In einem innovativen Ansatz verwendete Dr. Riaz eine Apple Watch, die er sich von der Flugbesatzung geliehen hatte, um die Lebenszeichen der Patientin zu überwachen. Die Smartwatch zeigte an, dass die Sauerstoffsättigung der Frau niedrig war.

Dr. Riaz reagierte schnell und stabilisierte die Frau mit einer Sauerstoffflasche an Bord, bis das Flugzeug eine Stunde später in Italien landete. Sie erholte sich schnell und konnte mithilfe des medizinischen Personals aussteigen. Dr. Riaz würdigte die Rolle der Apple Watch in dieser Situation und betonte den Wert solcher Geräte für die Sicherheit während des Fluges.

„Die Apple Watch half mir, herauszufinden, dass die Patientin eine niedrige Sauerstoffsättigung hatte“, erklärte er. „Ich habe während des Fluges viel über die Verwendung des Geräts gelernt“, so Dr. Riaz weiter. „Es ist eine Lektion darin, wie wir Flugreisen mit dieser Art von Notfällen durch ein einfaches Gerät, das heutzutage leicht erhältlich ist, verbessern können.“

Anpassungen zur Umgehung von Patentansprüchen

Auch wenn die Blutsauerstoff-Funktion der Apple Watch in diesem Szenario von Vorteil war, wird sie derzeit in den USA nicht mehr mit der Apple Watch ausgeliefert. Apple musste die Funktion für Neukäufe deaktivieren, da sie Gegenstand einer Patentverletzungsklage des Unternehmens Masimo ist.

Die Kontroverse zwischen Masimo und Apple entzündete sich an einer Entscheidung der ITC aus dem letzten Jahr, welche den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA untersagte. Masimo behauptet, der Blutsauerstoffsensor in der Apple Watch verstoße gegen Patente.

Apple beschloss anschließend, modifizierte Versionen seiner Apple Watch zu verkaufen, bei denen die Pulsoximetrie-Funktion deaktiviert ist, wobei die Möglichkeit besteht, den Sensor in Zukunft zu reaktivieren, sofern rechtliche Entwicklungen oder Vereinbarungen vorliegen. Das Importverbot betrifft nur den US-amerikanischen Markt, sodass Apple den Verkauf in anderen Ländern unverändert fortsetzen kann.

