Das Design der Apple Watch wird durch eine Vielzahl von Armbändern bereichert, die sowohl von Apple selbst als auch von Drittherstellern angeboten werden. Die Palette umfasst diverse Materialien und Farben. Besonders hervorzuheben ist jedoch ein besonderes Sportarmband, das kürzlich Aufmerksamkeit erregte, da es speziell für Sir Jonathan „Jony“ Ive, Apples ehemaligen Designchef, angefertigt wurde.

Das besondere Sportarmband, entstanden im Jahr 2017, ist in der Farbe „Cloud White“ gehalten und repräsentiert das finale Modell einer Serie von etwa zehn Testexemplaren. Das Armband wurde anlässlich des fünfzigsten Geburtstags von Jony Ive gefertigt. Ive erhielt das persönliche Geschenk zusammen mit einer Apple Watch Series 2, die in einer 42 Millimeter großen Keramikausführung vorlag. Ein herausstechendes Merkmal dieses Armbandes ist die individuelle Gravur auf der Innenseite des Verschlusses, welche das Monogramm „J50“ zeigt.

Jony Ive hat über Jahrzehnte das Design von Apple maßgeblich geprägt. Seit 1992 war er verantwortlich für das Erscheinungsbild zahlreicher Apple-Produkte, von frühen Kreationen wie dem Newton MessagePad bis hin zu modernen Klassikern wie dem iPhone, iPad und der Apple Watch. Ive, der 2012 zum Knight Commander of the Order of the British Empire ernannt wurde, verließ Apple im Jahr 2019, um sein eigenes Design-Unternehmen LoveFrom zu gründen, blieb aber bis 2022 sporadisch für Apple tätig.

Wie das Sportarmband in die Hände des derzeitigen Besitzers, eines anonymen X-Benutzers, gelangt ist, bleibt unklar.

Story goes that this unique Cloud Sport Band would’ve originally come with a Ceramic 42mm Series 2 Watch as a gift to Jony Ive for his 50th birthday, hence the „I50“ engraved on the pin. Allegedly around 10 or so exist, most are a test batch with the finalized one given to Ive pic.twitter.com/pfPPfcSRUT

— Stella – Fudge (@StellaFudge) January 17, 2024