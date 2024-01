Seit wenigen Tagen lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart des Headsets findet am 02. Februar 2024 statt. Vision Pro wird allerdings nicht das einzige Gerät sein, welches Apple im Winter / Frühjahr auf den Markt bringen wird. Im März oder April soll der nächste Schwung an Apple Produkten erscheinen. Anschließend soll der Hersteller seinen Fokus komplett auf die WWDC 2024 legen.

MacBook Air M3, neues iPad Pro und iPad Air soll im März oder April erscheinen

Apple wird das Frühjahr zum Anlass nehmen, um weitere Produktneuheiten auf den Markt zu bringen. Nachdem der Verkaufsstart von Vision Pro – kolportiert werden 80.000 Exemplare in der ersten Charge – verhältnismäßig kleine ausfallen wird, stehen im März bzw. April mehrere Produkte für den Massenmarkt auf der Agenda. Die Rede ist von neuen MacBook Air mit M3-Chip sowie neuen iPad Pro und iPad Air Modellen.

Mark Gurman spricht in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters davon, dass Apple im Frühjahr mehrere neue MacBook Air Modelle mit M3-Chip plant. Dies impliziert, dass der Hersteller das 13 Zoll Modell gleichzeitig mit dem 15 Zoll Modell ankündigen wird. Beim aktuellen Modell mit M2-Chip wurden die Geräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Markt gebracht. Der M3-Chip wird unter anderem hardwarebeschleunigtes Raytracing und Unterstützung für Wi-Fi i 6E mit sich bringen. Bis dato setzt Apple beim 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie beim 24 Zoll iMac auf den M3-Chip. Diese Geräte wurden im Herbst 2023 angekündigt.

Parallel zum neuen MacBook Air wird mit der Vorstellung neuer 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro gerechnet. Diese sollen die ersten iPads mit OLED-Display sein. Die OLED-Technologie sorgt im Vergleich zu bestehenden Modellen mit LCD-Panels unter anderem für eine höhere Helligkeit, ein höheres Kontrastverhältnis und einen geringeren Stromverbrauch. Bei der Apple Watch und beim iPhone setzt Apple bereits seit mehreren Jahren auf die OLED-Technologie.

Als weitere Neuerungen für das iPad Pro 2024 werden der M3-Chip für eine höhere Leistung, eine MagSafe-Lademöglichkeit und ein neue Magic Keyboard mit größeren TrackPack und Aluminium-Case kolportiert. Auch eine Aufwertung des Kamerasystems ist zu erwarten.

Das aktuelle iPad Pro stammt aus 2022. Noch längere wurde das iPad Air nicht aktualisiert (März 2022). Auch bei dem zuletzt genannten Gerät steht ein Upgrade bevor. Es heißt, dass Apple das iPad Air erstmals in zwei Größen anbieten wird. Design-Anpassungen wird es wahrscheinlich nicht geben. Stattdessen wird Apple das Gerät unter anderem mit M2-Chip, einem verbesserten Kamerasystem und Bluetooth 5.3 aufwerten.

Ob Apple im Frühjahr zu einer Keybote lädt oder die Produktneuheiten per Pressemitteilung wird, bleibt abzuwarten.

