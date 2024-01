Seit vergangenen Freitag lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Nun gibt es die erste Einschätzung, wieviel Exemplare Apple über das erste Wochenende verkaufen könnte. Analyst Ming Kuo spricht von 160.000 bis 180.000 Einheiten.

Kuo: Apple hat bereits 180.000 Vision Pro verkauft

Der in der Apple Zulieferkette gut vernetzte Apple Ming Chi Kuo gab bereits vor dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro zu verstehen, dass die Nachfrage das initiale Angebot deutlich übersteigen wird. Genau dies hat sich mittlerweile bestätigt.

Basierend auf dem Bestand für die Vorbestellungen und der Lieferzeit geht Kuo davon aus, dass Apple am ersten Verkaufswochenende 160.000 bis 180.000 Vision Pro-Geräte absetzen konnte. Wie prognostiziert, was Apple Vision Pro innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und die Lieferzeit stieg nach wenigen Stunden bereits auf 5 is 7 Wochen.

Während der sofortige Ausverkauf und die verlängerten Lieferzeiten auf den ersten Blick positiv zu sein scheinen, warnte Kuo, dass die Lieferzeiten 48 Stunden nach Öffnung der Vorbestellungen konstant blieben. Dies könnte daraufhindeuten, dass die Nachfrage schnell nachgelassen bzw. sich „normalisiert“ hat.

Berichten zufolge leistet der Apple Fertiger Luxshare seit Beginn der Massenproduktion Überstunden, um möglichst viele Einheiten zur Verfügung zu stellen. Zur Erinnerung: Auch viele iPhone-Modelle waren in den letzten Jahren direkt zum Verkaufsstart ausverkauft. Dies normalisierte sich in den Folgewochen. Wir gehen davon aus, dass Apple abwarten wird, wie sich das Verhältnis von Vison Pro Nachfrage und Vision Pro Angebot in den kommenden Wochen entwickelt, um dann den internationalen Verkaufsstart konkret zu planen.

Alles in allem rechnet Ming Chi Kuo damit, dass Apple bis Jahresende 500.000 Einheiten von Apple Vision Pro verkaufen wird. Dies dürfte nach dem ersten Verkaufswochenende zu schaffen sein.

