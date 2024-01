Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Firmware-Updates für die AirPods Pro (1. Generation) zur Verfügung gestellt. Ab sofort steht das Firmware-Update 6A321 auf den Apple Servern bereit. Dabei handelt es sich um die gleiche Firmware, die Apple vor wenigen Tagen für die AirPods (3. Generation) freigegeben hat.

AirPods Pro (1. Generation): Firmware-Update 6A321 ist da

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Apple Firmware-Updates für seine AirPod-Familie. Von Zeit zu Zeit werden neuen Funktionen implementiert und wiederum an anderen Tagen werden „nur“ Fehler behoben. Das jüngste Update dreht sich in erster Linie um Bugfixes. In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach

Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen

Eine Anleitung, wie ihr das Update installieren könnt, stellt Apple allerdings nicht zur Verfügung. Grundsätzlich installieren sich AirPods-Updates over-the-air, wenn sie mit einen iOS-Gerät verbunden sind. Dabei soll es helfen, wenn sich die AirPods im Ladecase befinden und diese, genau wie das iOS-Gerät, mit dem Stromnetz verbunden sind. Manuell könnt ihr das Update nicht installieren. Es heißt: „Abwarten und Tee trinken“.

Die Firmware-Version eurer AirPods, AirPods Pro und AirPods Max prüft ihr, indem ihr diese mit einem iOS-Gerät verbindet, und anschließend Einstellungen -> Allgemein – > Info -> AirPods anklickt.

