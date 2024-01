Vor Kurzem hat Apple die finale Version von iOS 17.3 veröffentlicht. Die „Hauptattraktion“ des iPhone-Updates ist sicherlich die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat und wie ihr das neue Feature aktiviert.

So aktiviert ihr „Schutz für gestohlene Geräte“ auf dem iPhone [iOS 17.3]

Apple hat sich Gedanken dazu gemacht, wie das Unternehmen die iPhone-Sicherheit für seine Nutzer erhöhen kann. Dabei herausgekommen, ist die die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“.

Diese aktiviert ihr wie folgt: iPhone -> Einstellungen -> Face ID & Code -> „Schutz für gestohlene Geräte“. Dabei müssen die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eure Apple ID, Face ID oder Touch ID, „Mein iPhone Suchen“ und Ortungsdienste aktiviert sein.

In der Kurzbeschreibung der Funktion heißt es

Hiermit wird eine neue Sicherheitsstufe hinzugefügt, wenn sich das iPhone nicht an vertrauten Orten wie deinem Zuhause oder Arbeitsplatz befindet. Für den Zugriff auf bestimmte Daten ist Face ID erforderlich und schnelle Änderungen der Sicherheitseinstellungen werden durch eine Verzögerung verhindert.

Etwas ausführlicher geht Apple mit dem Support Dokument #HT212510 auf die Materie ein. Mit der neuen Funktion soll verhindert werden, dass eine Person, die euer Gerät gestohlen hat und euren Passcode kennt, wichtige Änderungen an eurem Account oder Gerät vornimmt. Wird euer Code beispielsweise in der U-Bahn ausgespäht und anschließend euer iPhone gestohlen, so stehen dem Dieb. nicht direkt Tür und Tor offen.

Wie bereits erwähnt, gelten für einige Funktionen und Aktionen zusätzliche Sicherheitsanforderungen, wenn sich Ihr iPhone nicht an vertrauten Orten wie zu Hause oder am Arbeitsplatz befindet und der Schutz für gestohlene Geräte aktiviert ist.

Biometrische Authentifizierung per Face ID oder Touch ID: Einige Aktionen wie der Zugriff auf gespeicherte Passwörter und Kreditkarten erfordern eine biometrische Authentifizierung mit Face ID oder Touch ID – ohne Code-Alternative oder Fallback –, sodass nur du auf diese Funktionen zugreifen kannst.

Verzögerung bei sicherheitsrelevanten Aktionen: Bei manchen Aktionen bezüglich der Sicherheit, beispielsweise bei der Änderung eures Apple-ID-Passworts, müsst ihr außerdem zunächst eine Stunde warten und dann eine zweite Authentifizierung per Face ID oder Touch ID durchführen.

Biometrische Authentifizierung per Face ID oder Touch ID

Wenn der Schutz für gestohlene Geräte aktiviert ist und sich dein iPhone nicht an einem vertrauten Ort befindet, musst du dich mit Face ID oder Touch ID authentifizieren, bevor du bestimmte Aktionen wie die folgenden ausführen kannst:

Im Schlüsselbund gespeicherte Passwörter oder Passkeys verwenden

In Safari gespeicherte Zahlungsmethoden verwenden (automatisch ausfüllen)

Modus „Verloren“ deaktivieren

Einstellungen und Inhalte löschen

Neue Apple Card beantragen

Virtuelle Kartennummer der Apple Card anzeigen

Bestimmte Apple Cash- und Sparkonto-Aktionen in Apple Wallet ausführen (z. B. Apple Cash- oder Sparkonto-Überweisungen)

Neues Gerät mit deinem iPhone einrichten (z. B. Schnellstart)

Verzögerung bei sicherheitsrelevanten Aktionen

Bei aktiviertem Schutz für gestohlene Geräte musst du außerdem möglicherweise eine Stunde warten, bevor du mit deinem iPhone wichtige Veränderungen an den Sicherheitseinstellungen oder deiner Apple-ID vornehmen kannst. Wenn sich dein iPhone nicht an einem vertrauten Ort befindet und du Einstellungen wie die folgenden ändern möchtest, musst du dich mit Face ID oder Touch ID authentifizieren, auf den Ablauf der Verzögerungszeit warten und dich dann erneut mit Face ID oder Touch ID authentifizieren:

Passwort der Apple-ID ändern

Von deiner Apple-ID abmelden

Sicherheitseinstellungen des Apple-ID-Accounts ändern (z. B. ein vertrauenswürdiges Gerät, einen Wiederherstellungsschlüssel oder einen Wiederherstellungskontakt hinzufügen oder entfernen)

Face ID oder Touch ID hinzufügen oder entfernen

iPhone-Code ändern

Alle Einstellungen zurücksetzen

„Wo ist?“ deaktivieren

Schutz für gestohlene Geräte deaktivieren

