Solltet ihr in der vergangenen Woche die „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei REWE verpasst haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. In dieser Woche legt Penny dieselbe Aktion auf. Ihr erhaltet beim Kauf von Apple Geschenkkarten die 20-fachen Paypack-Punkte. Dies wiederum entspricht einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Penny: Apple Geschenkkarte kaufen + 20-fach Payback-Punkte erhalten

In regelmäßigen Abständen bieten Händler Apple Geschenkkarten Rabatt-Aktionen an. Zugegebenermaßen waren die Aktionen früher deutlich attraktiver und es gab einen direkten Rabatt, nichtsdestotrotz lassen sich auch heutzutage noch ein paar Euros auf indirektem Wege sparen.

Ab sofort und noch bis kommenden Sonntag (28. Januar 2024) erhaltet ihr bei Penny die 20-fachen Payback-Punkte bei Kauf von Apple Geschenkkarten. Dabei nehmen die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Karte an der Aktion teil. Ihr müsst in jedem Fall euren Payback Papier oder eCoupon nutzen.

Falls ihr euer Apple Guthabenkonto aufladen möchtet oder noch das passende Geschenk sucht, so könnte die Apple Geschenkkarte das richtige sein. Wieviel sind die 20-fachen Payback-Punkte wert? Kurz und knapp erklärt: Für 2 Euro Umsatz erhält ihr 1 Payback-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte.

Die Apple Geschenkkarten könnt ihr zum Kauf von Apps, Spielen, Services, aber auch für Apple Produkte einsetzen.

