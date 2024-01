Vor wenigen Tagen hatte Congstar eine Auffrischung seiner Prepaid-Komplettpaket angekündigt. Diese tritt am heutigen Tag in Kraft, und so können Prepaid Kunden des Kölner Mobilfunkanbieter ab sofort auch in 5G-Netz surfen.

Congstar Prepaid-Komplettpakete ab sofort mit 5G

Cogstar wertet sein gesamtes Prepaid Allnet Flat Angebot mit 5G und max. 25 Mbit/s auf. Zudem erhält das congstar Prepaid-Portfolio eine optimierte Tarif- und Preisstruktur. Neue Kunden können die neuen Prepaid Allnet Flat Tarife wie gewohnt im Handel oder online erwerben. Bestandskunden können ganz einfach in die neuen Prepaid-Pakete wechseln und von den neuen Leistungen profitieren.

Damit ihr 5G nutzen könnt, muss euer Smartphone den Standard unterstützen. Bei neueren Smartphones ist dies für gewöhnlich der Fall.

Die neuen congstar Prepaid-Pakete im Überblick – jetzt mit 5G

congstar Prepaid Allnet Flat S

3 GB Datenvolumen

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 7,00 Euro / 4 Wochen

Inkl. 7,00 Euro Start- und 10,00 Euro Zusatzguthaben bei Rufnummernmitnahme für neue Kunden

congstar Prepaid Allnet Flat M

6 GB Datenvolumen

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 10,00 Euro / 4 Wochen

Inkl. 10,00 Euro Start- und 10,00 Euro Zusatzguthaben bei Rufnummernmitnahme für neue Kunden

congstar Prepaid Allnet Flat L

8 GB Datenvolumen

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 12,00 Euro / 4 Wochen

Inkl. 12,00 Euro Start- und 10,00 Euro Zusatzguthaben bei Rufnummernmitnahme für neue Kunden

congstar Prepaid Allnet Flat XL

12 GB Datenvolumen

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 16,00 Euro / 4 Wochen

Inkl. 16,00 Euro Start- und 10,00 Euro Zusatzguthaben bei Rufnummernmitnahme für neue Kunden

