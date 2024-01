Vodafone, Xiaomi und Qualcomm Technologies schrauben an der 5G-Geschwindigkeit. Dieses Mal steht allerdings nicht die Download-Geschwindigkeit im Mittelpunkt, sondern die Upload-Geschwindigkeit.

Vodafone, Xiaomi und Qualcomm Technologies haben sowohl in Hannover als auch im spanischen Ciudad Real eine neue Technologie getestet, die in Kürze im 5G-Netz von Vodafone zum Einsatz kommen soll. Bei dem Test wurden beim Senden von Daten Spitzengeschwindigkeiten von 273 Megabit pro Sekunde erzielt. Die meisten Smartphones und Breitbanddienste für den Heimgebrauch erreichen derzeit eine durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s.

Getestet wurde unter anderem im 5G+ Netz von Vodafone in Hannover. Dabei kam unter anderem Qualcomm Silizium (Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform) in Kombination mit dem kommenden Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi zum Einsatz. Vodafone und seine Partner haben ein neues Verfahren namens „Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching“ getestet, das mehrere Übertragungskanäle für die Datenübertragung kombiniert. Sowohl das Smartphone als auch die Mobilfunkantenne müssen die Bündelung der Uplink-Kanäle unterstützen.

Vodafone schreibt

Heutige Smartphones verfügen entweder über einen oder zwei Kanäle, die dem Uplink gewidmet sind, wobei jeder Kanal etwa 100 Mbit/s bietet, je nachdem, wo sich der Nutzer befindet (in Innenräumen oder überfüllten Gebieten sinkt die Kapazität tendenziell). Durch den Einsatz von Uplink Carrier Aggregation mit Tx Switching konnten Vodafone und seine Technologieanbieter die Übertragung von Informationen optimieren. Es wurden deutliche Geschwindigkeitssteigerung erzielt, abhängig von der Entfernung zwischen dem Smartphone und dem mobilen Standort. Die Tests fanden in der spanischen Stadt Ciudad Real unter Verwendung von Vodafones 5G-Live-Testnetz CREATE (Ciudad Real España Advanced Testing Environment) und in Deutschland in Hannover im 5G+ (Standalone) Netz von Vodafone statt.