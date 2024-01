Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „Constellation“ veröffentlicht. Dies bedeutet, dass wir so langsam aber sicher die heiße Phase für die kommende Psychothriller-Serie einläuten. In rund einem Monat feiert diese ihre Debüt auf Apples Video-Streaming-Plattform.

„Constellation“: offizieller Trailer ist da

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Serie „Constellation“ in Auftrag gegeben hat. Ende Dezember erhielten wir einen ersten Ausblick auf die Psychothriller-Serie und nun bringt uns Apple die Serie mit dem offiziellen Trailer nochmal ein Stück näher.

Bei „Constellation“ handelt es sich um eine kommende achtteilige, auf Verschwörungen basierende Psychothriller-Dramaserie mit Noomi Rapace (“The Girl with the Dragon Tattoo”, “You Won’t Be Alone”, “Lamb” und “What Happened to Monday”) sowie den für den Emmy Award Nominierten Jonathan Banks (“Breaking Bad” und “Better Call Saul”).

Das actiongeladene Weltraumabenteuer debütiert am Mittwoch, den 21. Februar 2024. Genau genommen, stehen zum Start die ersten drei Folgen bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 27. März 2024 neue Episoden.

Allzu viel hat Apple zur Handlung der Serie noch nicht verraten. In „Constellation“ ist Naomi Rapace als Jo zu sehen – eine Astronautin, die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt – nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen scheinen. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erkundung der dunklen Seiten der menschlichen Psychologie und die verzweifelte Suche einer Frau, die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt ans Licht zu bringen und alles wiederzugewinnen, was sie verloren hat.

