WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für den Austausch von Dateien, die Apples AirDrop ähnelt. Auch WhatsApps Lösung bietet Datenschutz-Funktionen und eine Verschlüsselung. WABetaInfo hat die Funktion in der aktuellen Android-Beta-Version (2.24.2.20) entdeckt, wobei auch eine Umsetzung für iOS geplant sein soll.

WhatsApp: neue Funktion zum Austausch von Dateien

Die „Nearby-Sharing“-Funktion ermöglicht es WhatsApp-Nutzern, Dateien mit Personen in der Nähe zu teilen. Beide Teilnehmer müssen einen bestimmten Bereich in der App öffnen, um Dateien zu senden oder zu empfangen. Diese Anforderung gewährleistet einen sicheren Austausch in unmittelbarer Nähe.

Das Gerät muss geschüttelt werden, um eine Freigabeanforderung zu bearbeiten, was eine zusätzliche Ebene der Benutzerkontrolle bei der Dateiübertragung darstellt. Anscheinend lässt sich für die Funktion auch einstellen, welche Personen in der Nähe euer Gerät sehen können. Zudem soll die Übertragung Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. WABetaInfo hält auch einen Screenshot zur neuen Sharing-Funktion bereit, den wir euch als Artikelbild eingebunden haben.

Die Einführung dieser Funktion auf Android vor dem iPhone entspricht dem üblichen Ansatz von WhatsApp. Es wird erwartet, dass die Funktion schließlich auf beiden Plattformen verfügbar sein wird, um eine AirDrop-ähnliche Interaktion zwischen iPhone- und Android-Nutzern zu ermöglichen. Wann die Funktion für alle Nutzer freigegeben wird, ist noch nicht bekannt.

