Apple hatte einst große Pläne, den Fahrzeugmarkt zu revolutionieren. Trotzdem hat der Technologiegigant Schwierigkeiten, seine Vision von einem eigenen Auto zu verwirklichen. Mehrere Strategiewechsel und scheinbar stagnierende Fortschritte werfen die Frage auf: Ist das Apple Car noch realisierbar? Nun berichtet Bloomberg, dass das auf „Project Titan“ getaufte Vorhaben eine Umstrukturierung erfahren hat und bei der Gelegenheit auch einen neuen Termin erhalten hat. Demnach soll nun die Markteinführung des Apple Car für das Jahr 2028 geplant sein.

Apple investiert in die Entwicklung

Als Apple vor etwa einem Jahrzehnt begann, Experten aus der Automobilbranche abzuwerben und ein Team von über 600 Personen zu bilden, war das Ziel klar: innerhalb von vier bis sechs Jahren ein eigenes Auto zu entwickeln. Doch der Weg dorthin war bisher alles andere als geradlinig.

„Project Titan“ durchlief mehrere Phasen – von einem Fokus auf Sensoren über die Entwicklung kompletter Antriebssysteme bis hin zu einer Reduzierung des Projekts. Trotz dieser Unsicherheiten hat Apple seine Bemühungen nicht aufgegeben. Das Unternehmen betreibt weiterhin eine große Teststrecke in der Wüste und hat eine beachtliche Anzahl von Testfahrern registriert. Apples selbstfahrende Fahrzeuge sammeln Berichten zufolge Daten für eine seit langem gemunkelte autonome Fahrzeugsoftware des Unternehmens.

Zudem bestätigte Tim Cook im Jahr 2017 die Arbeit von Apple an autonomer Software. „Wir sind sehr auf autonome Systeme konzentriert […] Wir haben ein großes Projekt und machen eine große Investition in diesem. Aus unserer Sicht ist Autonomie die Mutter aller KI-Projekte“, erklärte Apples CEO damals in einem Interview.

Neuausrichtung für das Apple Car

Wie Bloomberg berichtet, steht nun unter der Leitung von Apples VP Kevin Lynch ein Termin für die Markteinführung des ersten Apple-Fahrzeugs. Bloomberg zufolge wird das Auto in Jahr 2028 auf den Markt kommen. Das erste Apple Car soll Autonomiefunktionen bieten, wie sie auch von anderen Elektrofahrzeugherstellern angeboten werden.

Das Fahrzeug wird vom Fahrer verlangen, dass er aufpasst und bereit ist, das Steuer zu übernehmen, während das Auto auf Straßen und Autobahnen selbst fährt, ähnlich wie das aktuelle Autopilot-System von Tesla. Es handelt sich dabei um ein System des Level 2+, während „Project Titan“ ursprünglich Level 4 anstrebte. Level 4 umfasst das vollautomasierte Fahren. Das heißt, das Fahrzeug agiert unter bestimmten Bedingungen komplett autonom, sodass der Mensch sich nicht mehr zum Eingreifen bereithalten muss.

Auch wenn sich die niedrigere Autonomiespezifikation wie ein Rückschritt anfühlt, bedeutet die Maßnahme jedoch, dass Apple nun unter der Leitung von Kevin Lynch das Projekt erfolgreich vorantreiben kann. Es ist zudem möglich, dass Apple das System im Laufe der Zeit mit Software-Updates und in dem Maße, wie sich das internationale regulatorische Umfeld entwickelt, verbessern kann.

