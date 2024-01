Monat für Monat blicken wir auf die Programmneuheiten von Disney+. Nun erreichen uns frische Informationen für den Monat „Februar 2024“. Neben verschiedenen Highlights zum bevorstehenden Valentistag warten weitere Neustarts auf euch.

Disney+: Neu im Februar 2024

Die Valentinstags Sammlung auf Disney+ ist ein romantischer Schatz mit Filmen, die Herzen höher schlagen lassen. Mit dabei ist natürlich die Rom-Com Königin Julia Roberts mit Klassikern wie „Pretty Woman“ oder „Die Braut, die sich nicht traut“, der mit Humor die Höhen und Tiefen einer bevorstehenden Hochzeit einfängt. Am 14. Februar dürfen natürlich auch die schönsten Disney Klassiker nicht fehlen: „Susi und Strolch“ entführt uns in eine entzückende Welt, in der zwei Hunde aus verschiedenen Welten zueinanderfinden und „Die Schöne und das Biest“ erzählt eine zauberhafte Geschichte, in der die wahre Liebe die inneren Werte über das Äußere stellt.

Wer den Valentinstag allein auf der Couch verbringt, kann sich dafür auf eine extra Portion Leonardo DiCaprio freuen. „Titanic“ oder „William Shakespears Romeo & Julia“ werden die Herzen höher schlagen lassen. Doch auch Spaß und viel Humor dürfen am Valentinstag nicht zu kurz kommen. Die Disney+ Valentinstags Sammlung bietet mit Titeln wie „Selbst ist die Braut“ oder „Love Vegas“ einen Einblick in die chaotischsten Beziehungen und sorgt für jede Menge Lacher. Diese Filme, vereint in einer Sammlung, zelebrieren die verschiedenen Facetten der Liebe und berühren auch die Herzen der größten Romantik-Muffel auf ganz besondere Weise.

Disney+: Neustarts

2. Februar

Selbst (Pixar)

7. Februar

The Marvels (Marvel Studios)

9. Februar

Suncoast (Star)

14. Februar

Daughters of the Cult (Star)

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1. Staffel (Star Wars)

21. Februar

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 3

27. Februar

FX´s Shogun (Star)

28. Februar

We Live Here: The Midwest (Star

Disney+: Katalog Titel

7. Februar

American Dad – Staffel 19 (Star)

Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen – Staffel 1 (National Geographic)

Die 80er – Ein Jahrzehnt verändert die Welt – Staffel 1 (National Geographic)

Animal Fight Club – Staffel 3-6 (National Geographic)

Apokalypse: Der Kalte Krieg – Staffel 1 (National Geographic)

Drogen im Visier – Staffel 6-7 (National Geographic)

Dr. Joya – Hautärztin der Tiere – Staffel 1 (National Geographic)

14. Februar

Micky Maus: Spielhaus – Neue Episoden der 2. Staffel (Disney)

Geschichte mal anders! – Staffel 1 (National Geographic)

What’s up, Dad? – Staffel 1-5 (Star)

21. Februar

Wildes Indien – Staffel 1 (National Geographic)

Haileys Mission – Staffel 1 (Disney)

