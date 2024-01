Neben „Killers of the Flower Moon“ gibt es kaum ein anderes Original, das von Apples TV+ mehr beworben wird als „Monarch: Legacy of Monsters“. Nicht ohne Grund gehört die Serie seit Wochen zu den beliebtesten Serien auf Apples Video-Streaming-Plattform. Nun steht ein weiterer Clip der Abenteuer-Serie zur Verfügung. Auch zu „For All Mankind“ hat Apple ein neues Video auf YouTube bereitgestellt.

Monarch: Legacy of Monsters – The Frost Vark Scene | Side by Side

In dem ersten Clip „Monarch: Legacy of Monsters – The Frost Vark Scene | Side by Side“ zeigt euch Apple TV+, wie die Szene „The Frost Vark“ entstanden ist. Dabei stellt Apple die Studio-Szene mit der echten Szene direkt gegenüber. Es ist immer wieder spannend anzusehen, wie Szenen zum Leben erweckt werden und mit welchen Hilfsmittel Produzenten und Regisseure arbeiten.

In der Kurzbeschreibung zu „Monarch: Legacy of Monsters“ heißt es

Ein schockierendes Geheimnis erschüttert Cate, die zu den Überlebenden des Angriffs von Godzilla auf San Francisco gehört. Inmitten wahrhaft monströser Bedrohungen begibt sie sich auf eine abenteuerliche, weltumspannende Reise, um die Wahrheit über ihre Familie und eine mysteriöse Organisation zu erfahren, die als Monarch bekannt ist.

For All Mankind — Hi, Bob

Mit dem Clip „Hi, Bob“ macht Apple TV+ noch einmal darauf aufmerksam, dass „For All Mankind Staffel 4“ seit November auf der Apple Video-Streaming-Plattform läuft.

Happy Valley ist in den acht Jahren seit der dritten Staffel rasant ins neue Jahrtausend vorgedrungen und hat seine Präsenz auf dem Mars rasch ausgebaut, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Im Jahr 2003 liegt der Schwerpunkt des Raumfahrtprogramms nun auf dem Einfangen und Abbau äußerst wertvoller, mineralreicher Asteroiden, die die Zukunft der Erde und des Mars verändern könnten. Doch die schwelenden Spannungen zwischen den Bewohnern des inzwischen weitläufigen internationalen Stützpunkts drohen, alles, worauf sie hinarbeiten, zunichte zu machen.

