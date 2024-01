Zum Jahresstart finden zahlreiche Preisverleihungen statt. Nachdem Apple zuletzt mehrere Emmy Awards und einen Golden Globe Awards gewinnen konnte, stehen demnächst nicht nur die Oscar-Verleihung, die SAG-Awards und die BAFTA Film Awards, sondern auch die NAACP Image Awards 2024 an. Nachdem nun die Nominierungen bekannt gegeben wurde, kann sich Apple auch bei dieser Preisverleihung berechtigte Hoffnungen auf einen Preisverleihung.

Apple TV+ erhält 6 Nominierungen für die NAACP Image Awards 2024

Kürzlich wurde Apple mit sechs Nominierungen bei den 55. jährlichen NAACP Image Awards ausgezeichnet, darunter Idris Elba in „Hijack“ als „Bester Schauspieler in einer Dramaserie“, Octavia Spencer in „Truth Be Told“ als „Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie“, Nicole Beharie in „The Morning Show“ als „Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie“ und Aja Naomi King in „Lessons in Chemistry“ als „Beste Nebendarstellerin in einem Fernsehfilm, einer limitierten Serie oder einem Drama-Special“. „Lessons in Chemistry“ erhielt außerdem eine Nominierung für „Bestes Make-up“ für Miho Suzukis Arbeit, während „STILL: A Michael J. Fox Movie“ eine Nominierung für „Beste Kinematographie in einem Film“ für C. Kim Miles, Julia Liu und Clair Popkin erhielt.

Übersicht

“Hijack”

Outstanding Actor in a Drama Series — Idris Elba

“Truth Be Told”

Outstanding Actress in a Drama Series — Octavia Spencer

“The Morning Show”

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series — Nicole Beharie

“Lessons in Chemistry”

Outstanding Supporting Actress in a Television Movie, Limited-Series or Dramatic Special — Aja Naomi King

Outstanding Make-up — Miho Suzuki

“STILL: A Michael J. Fox Movie”

Outstanding Cinematography in a Feature Film — C. Kim Miles, Julia Liu, Clair Popkin

Die NAACP Image Awards gelten aus afroamerikanischer Sicht als die herausragende multikulturelle Preisverleihung des Landes und würdigen die herausragenden Leistungen und Leistungen farbiger Menschen in der Kunst sowie derjenigen, die sich durch ihre kreative Arbeit für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Die Gewinner werden während der 55. NAACP Image Awards bekannt gegeben, die am Samstag, den 16. März 2024 auf BET übertragen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren