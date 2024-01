Den Beginn eines jeden Jahres nehmen mehrere Vereinigungen zum Anlass, um Auszeichungen in der Film- und TV-Branche zu verleihen. Nachdem Apple TV+ erst kürzlich für „Killers of the Flower Moon“ (Lily Gladstone als beste Hauptdarstellerin) einen Golden Globe Award und insgesamt acht Creative Arts Emmy Awards erhalten hat, stehen nun die Screen Actors Guild (SAG) Awards an.

Apple TV+ erhält 11 Nominierungen für die SAG-Awards 2024

Apple wurde mit 11 Nominierungen für die 30. jährlichen Screen Actors Guild (SAG) Awards für seinen gefeierten Apple-Originalfilm „Killers of the Flower Moon“ sowie die mit dem Emmy Award ausgezeichneten Hits „Ted Lasso“ und „The Morning Show“ und der für den Critics Choice Award nominierte Titel „Lessons in Chemistry“ ausgezeichnet.

“Killers of the Flower Moon”

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role — Lily Gladstone

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role — Robert De Niro

“Ted Lasso”

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series — Jason Sudeikis

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series — Brett Goldstein

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series — Hannah Waddingham

“The Morning Show”

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series — Jennifer Aniston

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series — Billy Crudup

“Lessons in Chemistry”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series — Brie Larson

Die 30. jährlichen SAG Awards werden am 23. Februar 2024 in Los Angeles verliehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren