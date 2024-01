Apples „Ted Lasso“ war im Jahr 2023 das meistgesehene Streaming-Original in den USA. Diese Leistung ist bemerkenswert, da Apple TV+ im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video mit einer kleineren Nutzerbasis arbeitet.

„Ted Lasso“: Zuschauerzahlen übertreffen Konkurrenten

Verantwortlich für die Messung der Einschaltquoten des amerikanischen Fernsehens ist die Firma Nielsen Media Research USA. Mittlerweile verfolgt das Marktforschungsunternehmen zusätzlich die TV-Streaming-Aktivitäten der größten Anbieter, darunter auch Apple TV+.

„Ted Lasso“ schloss seine drei Staffeln im Jahr 2023 ab und setzte sich schnell an die Spitze der Zuschauercharts. Wie Deadline berichtet, zeigen die Daten der Nielsen Ratings, dass die Serie im Jahr 2023 insgesamt 16,9 Milliarden Minuten an Zuschauern erreichte. Diese Zahl übertrifft die Netflix-Serie „The Night Agent“, die mit 2,5 Milliarden weniger Sehminuten den zweiten Platz belegte. Die Popularität von „Ted Lasso“ ist auf die konstant starken wöchentlichen Episoden zurückzuführen, wobei ein bemerkenswerter Anstieg zum Finale von Staffel 3 zu verzeichnen war, das allein 1 Milliarde Minuten überschritt.

Brian Fuhrer, Senior Vice President of Product Strategy bei Nielsen, hob das mittlerweile seltene Zuschauermuster von „Ted Lasso“ hervor. Er wies darauf hin, dass die Zuschauer dazu neigen, die Sendung in kleineren Mengen über einen längeren Zeitraum hinweg zu sehen und nicht alles in einem Serienmarathon.

Wachsende Bekanntheit von Apple TV+

Apple TV+ wurde im November 2019 eingeführt und hat sich in der Streaming-Welt schnell einen Namen gemacht. Die Plattform hat bis heute 452 Preise gewonnen und 2.057 Nominierungen erhalten, darunter Auszeichnungen für „Ted Lasso“ und den Oscar-prämierten Film „CODA“. Obwohl Apple TV+ eine kleinere Bibliothek und weniger Abonnenten hat, wird der Service oft für die Qualität seiner Inhalte gelobt.

