Apple hat in der Nacht zu heute ein Formware-Update für seine AirPods Max auf den eigenen Servern bereit gestellt. Die neue Firmware trägt die Buildnummer 6A324.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 6A324 für die AirPods Max

Ab sofort steht das Firmware-Update 6A324 für die AirPods Max bereit. Dieses Update folgt auf die Firmware-Version 6A300, welche im September letzten Jahres freigegeben wurde.

Der verhältnismäßig kleine Versionssprung deutet daraufhin, dass es sich um ein Bugfix-Update mit Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen handelt. Genau dies wird durch die Release-Notes bestätigt. Im Beipackzettel heißt es

Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen

Ein Patentrezept, wie ihr das Update manuell anstoßen könnt, haben wir nicht für euch. Das Firmware-Update installiert sich im Laufe der Zeit im Hintergrund von selbst, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Um zu prüfen, welche Firmware auf euren AirPods Max installiert ist, verbindet ihr diese zunächst mit dem iPhone. Anschließend öffnet ihr Einstellungen -> Allgemein -> Info -> AirPods und riskiert einen Blick auf die dort hinterlegte Firmware-Version.

