Fast fünf Jahre nach ihrer Einführung hat sich die Apple Card zu einem wichtigen Instrument im Finanzleben ihrer 12 Millionen Nutzer entwickelt. In Zusammenarbeit mit Goldman Sachs führte Apple die Apple Card im Jahr 2019 in den USA ein und markierte damit einen bemerkenswerten Einstieg in den Finanzsektor. Seit ihrer Einführung hat die Karte eine weite Verbreitung in dem Land und ein großes finanzielles Engagement bei ihren Nutzern erfahren. Apple hat nun einige interessante Daten zu der Nutzung der Apple Card veröffentlicht.

Über 1 Milliarde US-Dollar in Daily Cash im letzten Jahr

Ein Hauptmerkmal der Apple Card ist ihr Daily Cash Belohnungsprogramm. Im Jahr 2023 verdienten die Nutzer laut Apple über 1 Milliarde US-Dollar in Daily Cash, was die Beliebtheit und häufige Nutzung der Karte unterstreicht. Parallel dazu führte Apple im April 2023 ein Sparkonto ein, auf das innerhalb weniger Monate über 10 Milliarden US-Dollar eingezahlt wurden. Diese schnelle Akkumulation unterstreicht die Attraktivität der Funktion für Apple Card Nutzer.

Die meisten Karteninhaber entscheiden sich dafür, ihr Daily Cash automatisch auf diese Sparkonten einzuzahlen, wobei zwei Drittel von ihnen zusätzliche Mittel von verknüpften Bankkonten hinzufügen. Die Apple Card bietet eine attraktive jährliche Verzinsung von 4,5 %, was die Nutzer zusätzlich zum Sparen motiviert.

Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, kommentiert die Wirkung der Karte. „Wir haben die Apple Card mit Blick auf die finanzielle Sicherheit der Nutzer entwickelt“, erklärt sie. Bailey betonte das Engagement des Unternehmens, die Apple Card zu verbessern und den Nutzern Werkzeuge für gesündere finanzielle Entscheidungen an die Hand zu geben.

Apples Bericht hält noch einige Vorteile und Meilensteine bereit, die Apple Card Nutzer in den letzten Jahren erreicht haben:

Fast 30 % der Kunden tätigen monatlich mehr als zwei Zahlungen, wodurch sie Zinsbelastungen reduzieren. Apple Card vereinfacht das Verständnis und die Bezahlung von Rechnungen, indem Zahlungen immer am Monatsende fällig sind. Ein Zinsschätzungs-Tool hilft Nutzern, mögliche Zinsen zu berechnen und informierte Zahlungsentscheidungen zu treffen.

Seit dem Jahr 2021 nutzen über 1 Million Apple Card Inhaber die Karte gemeinsam mit ihrer Family Sharing Group. Fast 600.000 Nutzer haben gemeinsam mit Ehepartnern, Partnern oder anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen ein gemeinsames Konto aufgebaut.

Das Programm „Path to Apple Card“ hat seit seiner Einführung über 200.000 Nutzern geholfen, eine Apple Card zu erhalten, indem es personalisierte Schritte zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit anbietet.

Die Apple Card wurde im Jahr 2024 von Bankrate als beste Kreditkarte für Datenschutz ausgezeichnet, dank der Privatsphäre und Sicherheit des iPhone und Funktionen wie „Advanced Fraud Protection“, die Echtzeitschutz vor Betrug bieten.

