Die Ereignisse wiederholen sich in unregelmäßigen Abständen. Nachdem Apple Anfang dieses Monats die Signatur von iOS 17.2 eingestellt hatte, ist nun iOS 17.2.1 an der Reihe. Dieser Schritt erfolgt auf die Veröffentlichung von iOS 17.3 vor wenigen Tagen.

Apple stoppt Signatur von iOS 17.2.1

Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple eine Übergangsfrist, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere iOS-Version durchführen können. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende ältere Version.

Im Laufe der Nacht haben die Verantwortlichen in Cupertino die Signatur von iOS 17.2.1 eingestellt. Eine solche Maßnahme findet in regelmäßigen Abständen, kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version statt. Diese Strategie ist Teil des umfassenderen Ansatzes von Apple, um sicherzustellen, dass die Benutzer die sicherste und aktuellste Version ihres Betriebssystems erhalten. Mit der Einstellung der Signatur älterer iOS-Versionen will Apple verhindern, dass die Nutzer auf weniger sichere und anfälligere Versionen zurückgreifen.

iOS 17.3 (und iPadOS 17.3) erschien in der vergangenen Woche und hatte allerhand Neuerrungen und Verbesserungen für das iPad im Gepäck. Unter anderem sind hier die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“, Verbesserungen der Musik-App, ein neues Unity-Hintergrundbild sowie AirPlay in Hotelzimmer zu erwähnen. Aktuell laufen bereit die Arbeiten an iOS 17.4. Das kommende X.4 Update wird Anpassungen an das Gesetzt über digitale Märkte in der EU sowie weitere Verbesserungen beinhalten.

