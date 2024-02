Aktuellen Gerüchten zufolge möchte Apple das deutsche KI-Startup „Brighter AI“ übernehmen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, welches sich auf die Anonymisierung von Gesichtern und Autokennzeichen spezialisiert hat.

Apple möchten angeblich deutsches KI-Startup „Brighter AI“ übernehmen

Unseren Kollegen von 9to5Mac wurde zugetragen, dass Apple Interesse an der Übernahme von Brighter AI hat, um die Datenschutzkunktionen von Apple Vision pro zu verbessern. So könnte Apple die Technologie verwenden, um das Risiko zu minimieren, dass Apple Vision Pro identifizierbare Informationen in Videos oder Fotos erfasst, die in der Öffentlichkeit aufgenommen werden.

Schon jetzt verwendet Apple entsprechende Technologien, um Gesichter und Nummernschilder in Bildmaterial unkenntlich zu machen, welches für Apple Maps und die Funktion „Umsehen“ aufgenommen wurde.

Brighter AI bietet fortschrittliche KI-Technologie zur Anonymisierung von Daten an, ohne dass Personen oder Kennzeichen verwischt werden. Die Methode der Brighter AI verändert Bilder, sodass Motive nicht wiederzuerkennen sind, aber ihr natürliches Aussehen beibehalten wird.

Brighter AI ist in der Lage, Bilder so zu verändern, dass Motive nicht mehr identifizierbar sind. Dies geschieht so, dass das natürliche Erscheinungsbild erhalten bleibt. Die Deep Natural Anonymization 2.0-Technologie von Brighter AI verspricht eine breite Anwendung in verschiedenen Produkten. Apple könnte die Nutzung über Apple Vision Pro und Apple Maps hinaus noch auf weitere Produkte und Services erweitern.

