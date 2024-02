Es kann nie verkehrt sein, einen Apple AirTag an einem Golfcart oder einem anderen Fahrzeug zu verstecken, damit dieses im Fall der Fälle gefunden werden kann. Das jüngste Beispiel erreicht uns aus Kalifornien, wo die Polizei einen gestohlen Golfcart aufspüren konnte.

Apple AirTag führt Polizei zu gestohlenem Golfcart

Uns sind mehrere Nutzer bekannt, die einen AirTag im Wohnmobil, am Fahrrad, im Auto oder an sonstigen Fahrzeugen versteckt haben. Ein Golfmobil ist hingegen neu.

Das Rialto Police Department in Kalifornien hat nun einen Sachverhalt auf Instagram geteilt und berichtet, dass man einen gestohlen Golfcart aufgrund eines versteckten AirTags wiederfinden konnte. Der Golfwagen kommt eigentlich in der Rialto Marketplace Shopping Mall zum Einsatz und wurde abends von einem Mitarbeiter in dem dafür vorgesehenen Bereich geparkt. Am nächsten Morgen wurde bemerkt, das der Wagen gestohlen wurde.

Die Kollegen von KTLA5 (via 9to5Mac) berichten wie folgt

Die Videoüberwachung erfasste einen Mann, der den Golfwagen vom Standort wegfuhr. Ohne dass der Verdächtige es wusste, war am Golfwagen ein Apple Airtag angebracht. Durch weitere Ermittlungen konnten die Beamten den Golfwagen im Bereich der N. Meridian Avenue und W. San Bernardino Avenue in der Stadt Colton aufspüren. Die Beamten waren vor Ort und stellten das gestohlene Fahrzeug sicher. Außerdem machten sie einen Gegenstand ausfindig, außerdem wurde eine Person ausfindig gemacht, die der Beschreibung des Mannes aus dem Videoaufzeichnung entsprach.

Dies ist eine von vielen Beispielen, wie AirTags die Polizei zu gestohlenen Gegenständen geführt haben.

