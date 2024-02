visionOS 1.0.3 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend, um ein Update für Apple Vision Pro bereitzustellen. Ab sofort steht für Besitzer von Apple Vision Pro das Update auf visionOS 1.0.3 zum Download bereit.

Apple veröffentlicht visionOS 1.0.3

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von visionOS 1.0.3 veröffentlicht. Rund zwei Wochen nach der Freigabe von visionOS 1.0.2 steht ab sofort ein weiteres Update für Vision Pro bereit.

Riesige Neuerungen dürft ihr an dieser Stelle nicht erwarten. Bei visionOS 1.0.3 handelt es sich in erster Linie um ein Bugfixes-Update, bei dem Apple in erster Linie unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat.

Aus den Release-Notes geht hervor, dass Apple zudem eine Möglichkeit implementiert hat, mit dem Anwender ihr Gerät zurücksetzen können, wenn sie ihren Passcode vergessen haben. Das Update könnt ihr über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. Auch wenn ihr Vision Pro auf diese Art und Weise zurücksetzen könnt, bleibt die Aktivierungssperre des Geräte aktiv.

visionOS 1.0.3 ist bereits das dritte Update in den letzten Wochen für Vision Pro. Mit visionOS 1.0.1 und visionOS 1.0.2 kümmerte sich Apple bereits um verschiedene Bugs. Parallel dazu arbeiten bereits die Arbeiten an visionOS 1.1.

