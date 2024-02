Das iPhone 16 Pro Max soll Gerüchten zufolge die längste Akkulaufzeit bieten, die je in einem iPhone-Modell zu finden war. Dies geht aus einer Reihe von Leaks und Gerüchten hervor, die aus Korea stammen.

Raum für Neuerungen

Seit der Einführung der iPhone 12 Modelle im Jahr 2020 hat Apple die Bildschirmgrößen seiner iPhones weitgehend beibehalten. Doch das könnte sich mit der iPhone 16 Generation dieses Jahr ändern. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Gerüchteküche lesen, dass die Displaygröße des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max im Vergleich zu den aktuellen Pendants anwachsen wird. Nun erinnert uns der Leaker yeux1122 an die neuen Dimensionen der nächsten iPhone-Generation.

Unter Berufung auf Quellen aus der Lieferkette bestätigt der Leaker auf dem südkoreanischen Webportal Naver eine Reihe von Gerüchten über die kommenden iPhone 16 Pro Modelle, wie etwa die Vergrößerung der Displays. So werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max voraussichtlich Displays mit einer Größe von etwa 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll haben, statt der bisherigen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll der Vorgängermodelle.

Laut yeux1122 wird der Größenzuwachs im Vergleich zum aktuellen Modell von außen kaum spürbar sein. Im Inneren soll sich der gewonnene Platz jedoch bemerkbar machen. So heißt es, dass Apple im iPhone 16 Pro Max einen größeren Akku verbauen will. Letzte Woche kamen Gerüchte auf, dass das Smartphone einen 5 % größeren Akku als sein Vorgänger haben wird, was insgesamt 4.676 mAh ergibt. Dies ist zwar eine relativ geringe Steigerung, aber es ist möglich, dass Einsparungen bei der Effizienz dazu beitragen, die Akkulaufzeit des Geräts zu erhöhen.

Passend hierzu erklärt der Leaker in einem Folgebeitrag, dass viele Komponenten des iPhone 16 Pro von einem effizienteren Stromverbrauch profitieren werden. In Kombination mit dem größeren Akku soll das iPhone 16 Pro Max die längste jemals in einem iPhone angebotene Akkulaufzeit erreichen, schreibt MacRumors. Das iPhone 15 Pro Max hat derzeit eine Akkulaufzeit von 29 Stunden, sodass das iPhone 16 Pro Max vielleicht zum ersten Mal die 30-Stunden-Marke überschreiten wird.

Außerdem könnte der gewonnene Platz dafür genutzt werden, dass dieses Jahr beide Pro-Modelle ein Tetraprisma-Teleobjektiv erhalten, welches einen 5-fachen optischen Zoom ermöglicht. Dieses Feature ist aktuell ausschließlich für das iPhone 15 Pro Max Modell verfügbar, während Apple beim iPhone 15 Pro auf diese Technologie verzichtet.

