Seit Anfang dieses Jahres wissen wir, dass Apple seine Pläne für ein selbstfahrendes Elektroauto aufgegeben hat. Möglicherweise hat Apple seine Ambitionen in diesem Segment allerdings noch nicht vollständig aufgegeben. Es heißt, dass der Hersteller aus Cupertino eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Elektroauto-Startup Rivian in Erwägung zieht.

Apple könnte Partnerschaft mit Rivian eingehen

Digitimes (Bezahlschranke) berichtet, das es Spekulationen innerhalb der Lieferkette gibt, dass Apple eine Kooperation mit dem EV-Startup Rivian prüft. Wie das Ganze allerdings aussehen soll, ist nicht überliefert. Geht es um Hardware? Geht es um Software? Geht es um eine CarPlay-Integration? Denkbar wäre auch, dass Apple die Erkenntnisse, die man in den letzten Jahren rund um das Projekt Titan gewonnen hat, in die Produktion eines Elektroautos einfließen lassen könnte.

Die Informationslage ist definitiv sehr dünn. In jedem Fall sollte man den jüngsten Gerüchten mit einer Portion Skepsis begegnen. In den letzten Jahren wurden Apple zahlreiche Kooperationen mit Fahrzeugherstellern nachgesagt. Es ist weder bekannt, ob beide Parteien schon miteinander gesprochen haben, und ob Rivian überhaupt an einer Kooperation mit Apple interessiert wäre. Zumindest hätte das junge Startup mit einer Partnerschaft mit Apple reichlich Know-How und das nötige Kleingeld an Bord.

