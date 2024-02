Apple führt in der iOS 17.4 Beta eine neue Funktion für Apple Cash Nutzer ein, die die Erstellung einer virtuellen Kartennummer für Online-Transaktionen ermöglicht. Die Ergänzung soll die Benutzerfreundlichkeit von Apple Cash verbessern, insbesondere in Szenarien, in denen Apple Pay nicht akzeptiert wird.

Apple Cash: Eine neue Funktion für Online-Einkäufe

Apple Cash ist ein digitaler Zahlungsdienst von Apple, der in die Apple Wallet integriert ist. Er ermöglicht es Nutzern von Apple-Geräten wie dem iPhone, der Apple Watch und dem iPad, Geld zu senden, zu empfangen und zu speichern. Die Optionen zum Senden und Empfangen von Geld mit Apple Pay sowie die Apple Cash Karte stehen nur in den USA zur Verfügung.

Die Beta-Version von iOS 17.4 bringt eine bemerkenswerte Änderung für Apple Cash Nutzer. In der Vergangenheit war Apple Cash ausschließlich mit Apple Pay verknüpft und hatte keine eigene Kartennummer. Die Beta-Version bietet nun ein Pop-up-Fenster in der Wallet App, mit dem Nutzer eine „Virtuelle Kartennummer“ einrichten können. Diese Funktion zielt darauf ab, die Daten der Nutzer zu schützen, indem für jede Transaktion ein eindeutiger Sicherheitscode generiert wird. Außerdem lässt sich die Kartennummer in Safari AutoFill integrieren, um Online-Einkäufe zu erleichtern, wenn Apple Pay nicht verfügbar ist. Sobald sich die Nutzer für die Einrichtung ihrer virtuellen Karte entschieden haben, können sie auf die Kartennummer zugreifen, neue Nummern anfordern und Sicherheitscodes generieren. Dies ist im Wesentlichen die gleiche Funktionalität, die bereits für die Apple Card Kreditkarte seit ihrer Einführung zur Verfügung steht, jetzt aber für die Apple Cash Debitkarte.

Laut Berichten auf Reddit ist diese Funktion derzeit für Apple Card Nutzer verfügbar, die am Beta-Test von iOS 17.4 teilnehmen. Es wird erwartet, dass die Funktion mit der offiziellen Veröffentlichung von iOS 17.4, die für Anfang März erwartet wird, breiter zugänglich sein wird, wobei die Verfügbarkeit je nach Apple Cash Konto variieren kann.

