Noch bewirbt Peloton das Bike+ damit, dass es mit Apple GymKit kompatibel ist. Demgegenüber stehen Peloton Tread und Peloton Bike, die nicht mit Apple GymKit kompatibel sind. Zum 27. Februar 2024 wird sich allerdings die Kompatibilität dahingehend ändern, dass Peloton den GymKit-Support für Bike+ einstellen wird.

Peloton: Apple GymKit-Support wird eingestellt

GymKit? Noch nie gehört? In der Tat haben wir das Gefühl, dass GymKit weniger stark verbreitet ist, als es Apple lieb ist. Falls ihr noch nie von dieser Technologie gehört habt, holen wir euch kurz ins Boot. GymKit wurde mit watchOS 4 im November 2017 eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Technologie, mit der sich Sportgeräte mit eurer Apple Watch verbinden und Trainingsdaten, wie z.B. Herzfrequenz und Distanz, ausgetauscht werden. Nutzt ihr beispielsweise ein Laufband so werden eure Fitness-Daten der Apple Watch auf dem Laufband angezeigt.

Nun macht Peloton seine Kunden per Mail darauf aufmerksam, dass der GymKit-Support zum 27. Februar 2024 eingestampft wird, so The Verge. Stattdessen setzt der Hersteller von Fitnessgeräten zukünftig auf Peloton One-Tap. Darüber könnt ihr weiterhin eure Trainings mit der Apple Watch tracken. Die entsprechenden Daten werden euch nicht mehr über die Workout-App von Apple zur Verfügung gestellt, sondern über die Peloton One-App. Im Nachgang können weiterhin Daten zwischen der Peloton One-App und Apple Health ausgetauscht werden.

Wir haben keinen blassen Schimmer, ob sich Anwender nur wegen GymKit für ein Peloton Bike+ entschieden haben und sich nun der GymKit-Funktionalität beraubt fühlen. Unter Strich ist es in jedem Fall ein kleiner Rückschritt. Niemand bekommt gerne etwas weggenommen, welches er jahrelang genutzt hat.

