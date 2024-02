Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple TV+ die TV-Show „The Problem with Jon Stewart“ eingestampft hat und diese nicht weiterführen weird. Hinter den Kulissen wurde gemunkelt, dass es zwischen Apple und Jon Stewart zu Diskrepanzen bei der Themenauswahl gekommen sei. Nun hat sich der US-Komiker selbst zur Thematik geäußert.

Darum wurde „The Problem with Jon Stewart“ eingestellt

Der bekannte Talkshow-Moderator Jon Stewart hat im Gespräch mit CBS Morning (via Variety) bestätigt, dass Apple TV+ die Show „The Problem with Jon Stewart“ wegen inhaltlicher Bedenken eingestellt hat. Weiter gab er zu Protokoll, dass Apple nicht wollte, dass er „Dinge sagt“, die ihn in Schwierigkeiten bringen könnten.

Konkret äußert sich Stewart wie folgt

Ich wollte einen Ort zum Abladen meiner Gedanken zu Beginn dieser Wahlsaison. Ich dachte, ich würde es noch einmal machen – sie nennen es Apple TV+. Es ist eine Fernseh-Enklave, sehr klein. Es ist, als würde man in Malibu leben. Aber sie beschlossen … sie hatten das Gefühl, dass sie nicht wollten, dass ich Dinge sage, die mich in Schwierigkeiten bringen könnten.

Wie eingangs erwähnt, wurde bereits Ende letzten Jahres gemunkelt, dass es zwischen Apple TV+ und Jon Stewart zu Meinungsverschiedenheiten gekommen seit. So haben beide Parteien unter anderem zu den Themen „geplante Gäste“, „Showthemen mit Bezug zu China“ und „Themen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz“ kontrovers diskutiert.

Ganz zufällig kommen die jüngsten Äußerungen von Jon Stewart sicherlich nicht. Während des US-Wahlkampfs lässt Stewart seine bisherige TV-Show „The Daily Show“ jeden Montag wieder aufleben. Die nötige Aufmerksamkeit ist ihm mit den jüngsten Aussagen gewiss.

