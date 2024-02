Samsung bereit sich aktuell darauf vor, ab dem Jahr 2027 der Apple Lieferkette für OLED-Displays für zukünftige MacBook-Modelle beizutreten.

MacBook mit OLED-Display: Samsung liefert ab 2027 passende Panels

Seit mehreren Jahren heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple das MacBook Pro und MacBook Air von der Mini-LED- und LCD-Display-Technologie auf OLED umstellen wird. Aus einem aktuellen Bericht aus Fernost geht hervor, dass Samsung derzeit eine Produktionslinie für OLED-Panels der achten Generation aufbaut, die sich darauf konzentriert, Apple mit OLED-Displays für zukünftige MacBook-Modelle zu beliefern. Frühestens ab dem Jahr 2027 sollen diese Panels neue MacBook-Modelle gelangen, so The Elec.

Die Gerüchte zu neuen Apple Produkten mit OLED-Displays sind nicht neu. So machte Ende letzten Jahres das Gerücht die Runde, dass Apple bis zum Jahr 2027 die OLED-Display-Technologie in neun neue Produkte bringen wird. Den Anfang könnte schon kommenden Monat die neue iPad Pro Familie machen. Wie und in welcher Reihenfolge weitere Produkte folgen, steht allerdings in den Sternen.

