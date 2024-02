Wie heißt es so schon? Klappern gehört zum Handwerk. Und so informieren die deutschen Mobilfunkanbieter regelmäßig über ihren Mobilfunkausbau In der Tat gibt es sowohl bei o2, als auch bei Vodafone und der Deutschen Telekom entsprechende Fortschritte zu verzeichnen. Nun zieht o2 ein Resümee für das abgelaufene Jahr und sprichst in diesem Zusammenhang von einem „5G-Ausbauturbo“.

o2: 2023 mehr als 14.000 Kilometer Straßen und Schienen mit 5G versorgt

Im vergangenen Jahr hat o2 auf mehr als als 14.000 Kilometern Bundesstraßen, Autobahnen und Schienen neue Mobilfunkstandorte errichtet oder für 5G ausgebaut. Der Status quo? Rund 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland versorgt der Anbieter mittlerweile mit 5G.

Übersicht

Auf dem 38.000 Kilometer langen Bundesstraßennetz in Deutschland hat O 2 Telefónica weitere 8.000 Kilometer mit 5G versorgt – das entspricht der Luftlinienstrecke von München bis Miami.

Telefónica weitere 8.000 Kilometer mit 5G versorgt – das entspricht der Luftlinienstrecke von München bis Miami. Auch auf Autobahnen und im Schienennetz gelang O2 Telefónica mit dem 5G-Ausbau ein deutlicher Sprung nach vorne: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen weitere 1.500 Kilometer der deutschen Autobahnen 5G-fähig gemacht – die Strecke ist so lang wie die gesamte A1 und die A3 zusammen.

Auf zusätzlichen 4.500 Kilometern – quasi von Köln bis Kairo – können Bahn-kunden im 5G-Standard telefonieren und surfen.

Im vergangenen Jahr hat o2 mehr als 3.000 Standorte um 5G erweitert und somit knapp 5 Millionen weitere Haushalte mit 5G versorgt. 2023 hat o2 eine Fläche von über 60.0000 Quadratkilometern neu mit 5G versorgt – ein Gebiet, das dreimal so groß ist wie Rheinland-Pfalz.

