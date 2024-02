Apples Vision Pro Headset ist zu einem auffälligen Gadget im Alltag geworden, was Fragen nach der sozialen Akzeptanz und dem Einsatzzweck aufwirft. Während einige die Verwendung in der Öffentlichkeit als positiven Trend für Apple und seine Nutzer betrachten, haben andere, darunter auch Rezensenten, ihr Unbehagen bei der Verwendung in solchen Umgebungen zum Ausdruck gebracht. Die meisten Aufnahmen, die wir bisher von Menschen gesehen haben, die Vision Pro im Freien tragen, waren eher als Spaß gedacht oder schlicht um Aufmerksamkeit zu erhalten. Samuel Axon von Arstechnica wollte Apples Headset jedoch aus einem sehr viel pragmatischeren Grund in der Öffentlichkeit tragen: um zu sehen, ob es einen Anwendungsfall dafür gibt, und um zu beurteilen, wie die Menschen darauf reagieren.

Öffentliche Interaktionen und sozialer Komfort

Samuel Axon hat sich auf ein Experiment eingelassen, um die Praxistauglichkeit der Vision Pro in der Öffentlichkeit zu testen. Bei der Gelegenheit erforschte er die Reaktion der Öffentlichkeit auf das neue Headset.

Bei Tageslicht empfand Axon die Passthrough-Technologie des Geräts als ausreichend sicher für das Gehen, wenn auch mit einer anderen Erfahrung als beim natürlichen Sehen. Axons Experiment verdeutlichte die fortschrittliche Technologie der Vision Pro, die eine angemessene Wahrnehmung der Umgebung für eine sichere Navigation ermöglicht.

Die Interaktionen von Axon mit der Öffentlichkeit waren hingegen gemischt. Beispielsweise reagierte eine Kellnerin ganz natürlich und zeigte eher Neugierde als Unbehagen. Ein Kellner, der seinen Tisch bediente, zögerte jedoch. Obwohl Axon keine offenkundig negativen Reaktionen erlebte, fühlte er sich unwohl, weil er sich Sorgen um die Wahrnehmung der anderen machte. So gibt es zunehmend Social-Media-Posts, die sich über das Erscheinungsbild von Vision Pro Nutzer lustig machen, wenn diese in der Öffentlichkeit per Handgestensteuerung „dirigieren“ – ganz so elegant wie in Minority Report sieht es dann halt noch nicht aus.

Seine Erfahrung legt nahe, dass die Professionalität von Fachleuten mit Kundenkontakt zwar gewahrt bleibt, aber nicht unbedingt die breitere gesellschaftliche Akzeptanz des Geräts in der Öffentlichkeit widerspiegelt. In diesem frühen Stadium der Vision Pro überwiegt klar die Neugierde. Mit steigendem Bekanntheitsgrad kann sich das Bild jedoch ändern.

Die implizite Botschaft von Apple

Das Design und die Funktionalität der Vision Pro vermitteln auf subtile Weise die Intentionen von Apple für die Nutzung des Geräts. Funktionen wie stationäre Fenster in der erweiterten Realität deuten auf einen Anwendungsfall hin, der eher auf statische Aktivitäten ausgerichtet ist. Darüber hinaus verstärkt das Fehlen einer vollständigen AR-Kartenfunktion den Eindruck, dass Apple die Vision Pro nicht für die aktive Nutzung im Freien konzipiert hat. Diese Designentscheidungen dienen als implizite Botschaften von Apple über die beabsichtigte Verwendung des Geräts.

Das Experiment und die Beobachtungen von Axon deuten darauf hin, dass das Headset zwar in der Öffentlichkeit verwendet werden kann, seine soziale Akzeptanz und praktische Anwendbarkeit jedoch begrenzt sind. Die Verwendung des Headsets in der Öffentlichkeit kann mit der Verwendung anderer Apple-Produkte wie dem MacBook verglichen werden: Es eignet sich für den stationären Gebrauch an Orten wie Cafés oder im Flugzeug, aber nicht, wenn man sich bewegt oder intensiv mit anderen Menschen zusammen agiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren