Neben dem iPhone, iPad, Mac und Co. widmen wir uns auf diesem Blog auch immer mal wieder verschiedenen Haushaltsgeräten. So haben wir in der Vergangenheit bereits smarte Zahnbürsten, kabellose Staubsauger, Haartrockner, Stylinggeräte, Luftreiniger und mehr getestet. Dieses Mal steht ein Produkt im Mittelpunkt, welches sich um eure Haare kümmert. Die Rede ist vom Haartrockner „SOOCAS Nova“ mit Ionen-Technologie.

SOOCAS Nova: Ionen-Haartrockner ausprobiert

Vor knapp drei Jahren haben wir uns intensiver mit dem Dyson Supersonic beschäftigt und den Premium-Haartrockner getestet. Schon damals kam die Frage auf, ob es zwingend ein Fön für 400 Euro sein muss und ob es nicht eine preisgünstigere Alternative gibt. Zweifelsfrei hat der Dyson Supersonic seine Daseinsberechtigung mit sehr guten Leistungswerten und zahlreichem Zubehör, allerdings sind 400 Euro auch eine echte Hausnummer.

Solltet ihr auf der Suche nach einem ähnlich stylischem Gerät und überzeugenden Leistungswerten sein, so zieht in jedem Fall den SOOCAS Nova Ionen-Haartrockner in Betracht. Diesen erhaltet ihr aktuell für rund 125,99 Euro. Dies liest sich schon einmal deutlich besser als 400 Euro.

Beim SOOCAS Nova handelt es sich um einen Ionen-Haartrockner, dessen bürstenloser Motor mit einer Drehzahl von 110.000 U/min für eine Luftgeschwindigkeit von 62 m/s und einem Luftvolumen von 15,5 L/s sorgt. Dies sind auf den ersten Blick nur sehr theoretische Werte, wir können euch allerdings sagen, dass dieser schon ordentlich Wind macht. Normalerweise setzen Hersteller alternativen Föns nur auf eine Drehzahl von 20.000 pro Minute. Dies veranschaulicht bereits, was der Nova im Stande ist zu leisten.

Trotz des leistungsstarken Motors ist der SOOCAS Nova sehr kompakt und deutlich kleiner als konkurrierende Produkte. Der Antriebsalgorithmus des bürstenlosen Motors ist ein Vektorsteuerungsalgorithmus, der eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung realisieren und ein Antriebssignal entsprechend dem Drehwinkel des Motors präzise ausgeben kann. Die metallischen Lüfterflügel und der Motor sind direkt miteinander verbunden, so dass der Abstand zwischen Motor und Lüfterflügel kurzer ist, was wiederum ein weiteres Element des kompakten Design ist.

Zur Haartrocknung könnt ihr auf zwei Luftgeschwindigkeiten und vier Modi setzen. Zu den vier Modi zählen „Warm“, „Heiß“, „Kalk“ und „Wechsel zwischen Heiß und Kalt“. Die jeweiligen Modi werden durch Farbmarkierungen am Fön symbolisiert. „Kalt“ bedeutet im konkreten Fall eine Temperatur von 27 Grad, bei „Warm“ wird eine Temperatur von 52 Grad gemessen und bei der Einstellung „Heiß“ tönt ihr eure Haare mit 75 Grad. Pro Sekunden misst der SOOCAS Nova 100x die Temperatur, um eine konstante Temperatur zu bieten. So sollen Schäden an Kopfhaut und Haaren durch zu hohe Temperaturen vermieden werden. Der Dyson Supersonic misst die Temperatur „nur“ 40x pro Sekunde.

-> Hier könnt ihr den SOOCAS Nova mit Rabatt kaufen

Die Lautstärke des Fons gibt der Hersteller mit 58dB an, unsere Messung ergab 59dB. Im Vergleich dazu könnten wir bei einem anderen Fön 78dB feststellen. Den Unterschied kann man eindeutig hören und die Geräuschkulisse des SOOCAS Nova ist deutlich angenehmer für die Ohren. Insgesamt setzt der Hersteller auf vier Elemente zur Geräuschreduzierung: Schallabsorbierende Dämmmaterial, ein glattes Verkleidungsnetz, eine besondere Luftaustrittsoberfläche sowie eine Motorvibrationsdämpfung.

Ein weiteres Highlight des SOOCAS Nova ist die Ionen-Funktion. Was hat es damit auf sich? Der Hersteller spricht davon, dass der Fön eure Haare mit 200 Millionen Anionen pro Kubikzentimeter befeuert. Die Anionen neutralisieren die statische Aufladung und glätten euer Haar.

Was hat der SOOCAS Nova noch zu bieten? Das abnehmbare Filterdesign des Lufteinlasses verhindert wirksam das Einatmen von Haaren. Mit seinen 360g liegt der Fön leicht und angenehm in der Hand. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es mit dem Kabel 495g sind. Aber auch diese Kombination fühlt sich leicht an. Die Abmessungen betragen 90,25mm x 70,47mm x 250,96mm. Doch nicht nur die Abmessungen und das Gewicht sind der Schlüssel zum Erfolg. Der Hersteller hat beim SOOCAS Nova den Schwerpunkt so nah wie möglich an die Hand gelegt, damit dieser angenehm in der Hand liegt.

Im Lieferumfang befindet sich ein Diffusor sowie eine Düse, die beide magnetisch am eigentlichen Fön anhaften. Je nach Bedarf lässt sich der Aufsatz schnell und einfach wechseln. Zudem erhaltet ihr eine eine Aufhängevorrichtung, so dass ihr euren Fon an der Wand platzieren könnt und einen kleinen Aufbewahrungsbeutel.

-> Hier könnt ihr den SOOCAS Nova mit Rabatt kaufen

Der Listenpreis des SOOCAS Nova liegt bei 149,99 Euro. Aktuell gibt es bei Amazon eine Rabatt-Aktion, die den Preis auf 125,99 Euro reduziert. Einen kleinen Tipp haben wir auch noch für euch parat. Am 24. Februar reduziert sich der Preis vorübergehend auf 109,99 Euro. Mit dem Rabattcode RZALF7US reduziert sich der Preis um weitere 5 Prozent auf 102,99 Euro. Mit diesem Preis bietet der SOOCAS Nova in jedem Fall ein überzeugendes Preis- / Leistungsverhältnis.

Angebot SOOCAS Nova Ionen Haartrockner, Hochgeschwindigkeit Stumm Föhn, Intelligente Temperaturregelung und... 🗹【Schnelltrocknen】Der Motor mit 110.000 U/min erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von 62 M/S*...

🗹【Kundenzentriert】Extrem niedriger Geräuschpegel von 58 dBA (im Vergleich zu 70+ dBA anderer...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren