Apple betreibt nicht nur einen „klassischen“ Apple Online Store, in dem sich Neugeräten kaufen lassen, der Hersteller aus Cupertino verkaufte über seinen Refurbished Store auch sogenannte generalüberholte Geräte. In diesem bietet Apple nun erstmals das 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Chip an.

Refurbished 14 Zoll MacBook Pro M3 ab sofort bei Apple erhältlich

Wenige Monate, nachdem Apple ein Neus Produkt auf den Markt gebracht hat, landet dieses für gewöhnlich auch im Apple Refurbished Store. So hat es nun auch das 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Chip in unterschiedlichen Konfigurationen in den Store für generalüberholte Geräte geschafft.

Der Rabatt für die Refurbished Macs liegt bei ca. 15 Prozent. So bietet Apple beispielsweise das generalüberholte 14 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip mit 8-Core CPU und 10 Core GPU sowie 512GB SSD zum Preis von 1699 Euro statt 1999 Euro an. Der Nachlass beträgt 300 Euro. Für das 14 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU sowie 1TB SSD verlangt Apple im Refurbished Store nur 1889 Euro anstatt 2229 Euro. Hier beträgt der Rabatt 340 Euor.

Alle refurbished Mac Modelle enthalten eine einjährige Garantie, bieten eine kostenlose Lieferung und kostenlose Rückgabe. Alle refurbished Geräte werden mit allem Zubehör und sämtlichen Kabeln neu verpackt. Eine gründliche Reinigung nimmt Apple selbstverständlich auch vor.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store

Neugeräte bei Amazon mit hohem Preisnachlass

Der Refurbished Store bietet euch eine gute Möglichkeit, praktisch brandneue Geräte direkt bei Apple zum reduzierten Preis zu kaufen. Bei Händlern, wie z.B. Amazon, erzielt man oftmals höhere Rabatt, bzw. ähnliche hohe Rabatte auf Neugeräte. So startet das 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Chip bei Amazon beispielsweise bei 1777 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 11 Prozent bzw. 222 Euro. Da wird sicherlich der ein oder andere Interessent ins Grübeln kommen, ob er im Apple Refurbished Store kauft oder bei einem Händler ein Neugerät.

