Laut dem Global Market Monitor Service von Counterpoint Research haben die weltweiten kumulierten Auslieferungen von 5G-Smartphones im vierten Quartal 2023 die 2-Milliarden-Marke überschritten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Einführung der 5G-Technologie und übertrifft das Wachstum früherer Technologien wie 4G und 3G. Dabei diente insbesondere das iPhone 12 als Wachstumstreiber.

Weltweiter 5G-Aufschwung

Wie Counterpoint Research berichtet, stammen fast 70 % aller 5G-Auslieferungen aus „entwickelten Smartphone-Märkten“, darunter China, die Vereinigten Staaten und Westeuropa. Die schnelle Verbreitung in diesen Regionen spiegelt die hohe Nachfrage und die fortschrittliche Infrastruktur für die 5G-Technologie wider.

Apple und Samsung, die diesen Anstieg maßgeblich beeinflusst haben, konnten insgesamt über 1 Milliarde 5G-Smartphones ausliefern. Die Einführung der iPhone 12 Serie, der ersten 5G-fähigen Smartphones von Apple, spielte eine entscheidende Rolle bei der schnellen 5G-Etablierung, so der Bericht. Im vierten Quartal 2020 überstieg der weltweite 5G-Absatz erstmals die Marke von 100 Millionen Geräten in einem einzelnen Quartal, zeitgleich mit der Veröffentlichung der iPhone 12 Generation. Diese Dynamik setzte sich fort und erreichte im 4. Quartal 2023 den Rekord von 200 Millionen ausgelieferten Geräten in einem einzigen Quartal.

Preissenkungen beflügeln Wachstum

Der jüngste Wachstumszuwachs der 5G-Smartphone-Auslieferungen lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Erstens ist der Preisunterschied zwischen 5G- und 4G-Chipsätzen geringer geworden, was 5G-Smartphones erschwinglicher macht. Die Smartphone-Hersteller haben die Komponenten strategisch ausgewählt, um die Materialkosten niedrig zu halten. Chipsatz-Hersteller wie MediaTek und Qualcomm haben ebenfalls dazu beigetragen, indem sie 5G-Chipsätze der Einstiegsklasse auf den Markt gebracht haben, sodass Smartphone-Marken, insbesondere aus China, ihr 5G-Angebot im mittleren und gehobenen Segment erweitern konnten.

Selbst in Regionen, in denen 5G-Netze noch nicht voll verfügbar sind, entscheiden sich die Verbraucher für 5G-Smartphones, um ihre Investitionen zukunftssicher zu machen. Dieser Trend deutet auf ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher und eine steigende Nachfrage nach 5G-Funktionen hin.

Zukünftige Trends und aufstrebende Märkte

Da sich die „entwickelten Märkte“ der Sättigung nähern und 5G-Smartphones im Jahr 2023 mehr als 80 % der Gesamtlieferungen ausmachten, verlagert sich der Fokus auf die Schwellenmärkte. Smartphone-Hersteller integrieren die 5G-Technologie nun auch verstärkt in den Bereichen der Mittelklasse- und erschwinglichen Geräte. Mit dem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher und der zunehmenden 5G-Abdeckung durch die Telekommunikationsbetreiber sind Länder wie Indien und Südostasien bereit, die nächste Wachstumsphase bei den 5G-Smartphone-Auslieferungen voranzutreiben.

