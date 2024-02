Anker SOLIX C800 und Anker SOLIX C800 Plus lassen sich ab sofort zum Preis von 649 Euro (C800) bzw. 699 Euro (Plus-Version) auf der Anker SOLIX Webseite vorbestellen. Kunden die sich bis zum 11. März auf der Anker SOLIX-Webseite registrieren, können sich zum Vorverkaufsstart einen Rabatt in Höhe von 150 Euro sichern. Beide Geräte sind ab dem 12. März erhältlich.

Anker SOLIX C800 (Plus) lässt sich ab sofort vorbestellen

Im Rahmen der CES 2024 haben wir einen ersten Ausblick auf Anker SOLIX C800 und Anker SOLIX C800 Plus erhalten. Den Mobile World Congress in Barcelona nimmt Anker nun zum Anlass, weitere Details bekannt zu geben. Bei Anker SOLIX C800 Plus handelt es sich um eine kompakte Power Station mit 768 Wattstunden Kapazität. Die größte Besonderheit sind zwei LED-Leuchten sowie drei Leucht-Modi, die für für schönes Ambiente am kleinen Lagerfeuer oder den Durchblick auf dem Campingplatz sorgen.

Anker SOLIX C800 Plus verfügt insgesamt über zehn Anschlüsse darunter drei EU-Stecker) mit 1.200 Watt an Ausgangsleistung – kurzfristig sind mit der SurgePad-Funktion sogar 1.600 Watt drin – versorgt sie zahlreiche Geräte, einschließlich eines Elektroherds, Kaffeemaschinen, Wasserkocher und mehr. Zudem bietet die Powerstation 1x USB-C (100W), 1x USB-C (30W), 2x USB-A (12W) und 1x 120W Zigarettenanzünder.

Mit Hilfe der HyperFlash™-Technologie ist die Anker SOLIX C800 Plus in nur 58 Minuten vollständig aufgeladen, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist. In Kombination mit bis zu 300 Watt starken Solarpanelen ist sie in etwas weniger als drei Stunden wieder bei voller Akkuleistung.

Bei Anker SOLIX C800 handelt es sich um Grunde um die gleiche Powerstation, mit den gleichen Spezifikationen, allerdings kommt diese Powerstation ohne Camping-Lichter und Stativ aus.

Ab sofort sind beide Power Stations auf der Anker SOLIX-Webseite und im Handel für 649 Euro (C800) bzw. 699 Euro (Plus-Version) vorbestellbar. Wer sich bis zum 11. März 2024 auf der Webseite registriert, reduziert den Preis um je 150 Euro. Erhältlich sind beide Geräte dann ab dem 12. März 2024.

