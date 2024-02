Anker bzw. das Anker Touchterunternehmen Soundcore hat soeben neue Kopfhörer angekündigt. Genau genommen, handelt es sich um die Soundcore AeroFit Pro, die direkt über den Ohr sitzen. Sie stellen das erste Paar dieser Art von Soundcore dar.

Soundcore AeroFit und AeroFit Pro sind da

Die Soundcore AeroFit Pro richten sich in erster Linie an Sportler und Athletinnen, die ein vollumfängliches Sounderlebnis wünschen, ohne die Umgebungsgeräusche außer Acht zu lassen. Die aus hautfreundlichen Materialien produzierten und um 180 Grad flexiblen AeroFit Pro sind mit hakenförmigen Ohrhörern ausgestattet, die den klang- und bassstarken 16,2 Millimeter großen Audiotreiber direkt auf das Ohr setzen. So bleiben die Gehörorgane für die elementare Schallübertragung und die eigene Sicherheit stets offen. Der LDAC-Codec und Spatial Audio werden unterstützt. Weiter setzt Soundcore bei den AeroFit Pro auf eine IPX5 Zertifizierung und 14 Stunden Akkulaufzeit (46 Stunden inklusive des mitgelieferten Ladecase).

Die soundcore AeroFit Pro sind ab dem 11. März 2024 in den vier Farben auf der soundcore-Webseite und Amazon erhältlich. Der Preis liegt bei 169,99 Euro . Zum Vorbestellerstart gibt es ab sofort bis zum 11. März eine Anker Powerbank 533 als Launch-Bonus obendrauf.

Ebenfalls neu: Für 129,99 Euro gibt es eine günstigere Variante – die Soundcore AeroFit mit 14 Millimeter Treiber, elf Stunden Nonstop-Akku und IPX7.

