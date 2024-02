Dem iPhone 17 und iPhone 17 Plus – die für Herbst 2025 erwartet werden – wird nachgesagt, dass die Geräte erstmals über ein OLED-Display mit Low-Power-Backplane-Technologie verfügen. Damit würden die Non-Standard iPhone-Modelle erstmals ProMotion und die Always-On-Technologie unterstützen.

iPhone 17 (Plus) soll ProMotion Always-On-Display erhalten

Das aktuelle iPhone 15 und das iPhone 15 Plus verwenden Panels aus polykristallinem Niedertemperatur-Silizium (LTPS), während die iPhone 15 Pro-Modelle von Apple fortschrittlichere Panels aus polykristallinem Oxid (LPTO). LPTO-Panels unterstützen ProMotion, wodurch die Anzeige bei Bedarf auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz hochgefahren werden kann, um flüssigeres Scrollen und Videoinhalte zu ermöglichen.

Gleichzeitig kann die Bildwiederholrate allerdings auch auf 1Hz runtergefahren werden, um Strom zu sparen. Genau dies kommt beim Always-On-Display zum Tragen. So zeigt euch das iPhone 15 Pro auch das Datum, die Uhrzeit, Widgets, Benachrichtigungen und Hintergrundbilder an, selbst wenn es gesperrt ist.

Beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus wird Apple die LTPS-Technologie weiterhin verwenden, so dass man diese Modelle zu den Pro-Modellen differenziert. Glaubt man den den Informationen von The Elec, wird Apple beim iPhone 17 und iPhone 17 Plus die LPTO-Technologie zum Einsatz bringen und ProMotion und Always-On auch bei den Non-Pro iPhone-Modellen unterstützen. So hofft der chinesische Zulieferer BOE Apples Ansprüchen zu genügen, um im kommenden Jahr entsprechende Displays an Apple zu liefern.

Aber auch bei den iPhone 16 Modellen soll ein paar kleinere Anpassungen bei der Displaygröße geben. Demnach werden die Geräte ein minimal angepasstes Seitenverhältnis sowie eine leicht erhöhe Displaygröße bieten. Anstatt auf ein 6,1 Zoll und 6,7 Zoll Display soll Apple auf ein 6,3 Zoll und 6,9 Zoll Display setzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren