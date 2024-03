Das Apple Car stellt ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte von Apple dar und zeigt eine Mischung aus Ehrgeiz und Herausforderungen. Ursprünglich als Projekt zur Diversifizierung der Einnahmequellen von Apple und als Einstieg in den Markt für Elektrofahrzeuge konzipiert, stieß das Apple Car auf zahlreiche Hindernisse, die letztendlich zur Einstellung führten. Wir werden das Apple Car wohl nie zu Gesicht bekommen, aber wir können einen Blick auf das werfen, was hätte sein können.

Das ambitionierte Apple Car Projekt

Das um 2014 ins Leben gerufene Apple Car Projekt hatte das Ziel, den Automobilmarkt mit einem einzigartigen Design und einer innovativen Technologie zu revolutionieren. Apple hatte die Vision, das optisch auffälligste Auto auf der Straße zu schaffen, das von seinem eigenen Betriebssystem angetrieben und durch Dienste wie Selbstfahrfunktionen und Multimedia-Streaming ergänzt wird. Das Projekt wurde jedoch von Anfang an von Unstimmigkeiten innerhalb des Führungsteams, schwankenden Zielen und externem Marktdruck geplagt.

Trotz der vielversprechenden Aspekte des Projekts, einschließlich seines Designs und des Potenzials für bahnbrechende Funktionen, wurde das Vorhaben schließlich als nicht realisierbar eingestuft. Wie Bloombergs Mark Gurman erklärt, war die Einstellung des Autoprojekts zwar eine Enttäuschung, ermöglichte es Apple jedoch, seinen Fokus auf andere technologische Entwicklungen zu lenken, darunter die generative KI.

Das Design des Apple Car

Die verschiedenen Design-Iterationen des Apple Car, vom Canoo Lifestyle Vehicle inspirierten Modell bis hin zu Konzepten, die an alte Volkswagen-Busse erinnern, unterstrichen Apples Engagement für Innovation und Ästhetik. Die Entwürfe betonten minimalistische Innenräume, fortschrittliche Unterhaltungssysteme und anpassungsfähige Funktionen, die die Erfahrung der Fahrgäste im Bereich des vollständig autonomen Fahrens neu definieren sollten.

Viele der Fahrzeugdesigns enthielten einen riesigen Fernseher in der Mitte, um Videos zu zeigen und FaceTime zu bedienen. Bei anderen Varianten wurden iPad-große Displays vom Dach herabgelassen. Apple ging sogar so weit, ein spezielles Klimatisierungssystem zu entwickeln, das den Luftstrom an den Seiten der Kabine entlangführt und nicht in das Gesicht der Passagiere.

Ein früherer Entwurf des ehemaligen Apple-Designer Jony Ive sah aus wie eine moderne Reinkarnation des Volkswagen Microbus. Es wurde intern „Bread Loaf“ (Brotlaib) genannt. Die zweite Version war eine Weiterentwicklung davon und sah fast identisch aus mit dem Volkswagen I.D. Buzz Prototyp aus dem Jahr 2017. Dieses Design wurde Apple-intern gezeigt, lange bevor VW sein Konzept ankündigte, und das ist vielleicht kein Zufall. Einige Mitarbeiter verließen Mitte der 2010er Jahre die Apple Car Group und wechselten zum deutschen Automobilhersteller.

Eine dritte Variante des Apple Car hatte das gleiche Gesamtdesign, aber eine viel markantere Front – wie ein nach unten gerichteter Keil. Die vierte Version war das Modell, das mehr wie der Canoo aussah und dem Projekt im Jahr 2020 neuen Schwung verlieh. Apple CEO Tim Cook und COO Jeff Williams waren von dem Design so beeindruckt, dass sie eine Rede auf der Teststrecke von Apple in Arizona hielten und sich entschlossen, die Entwicklung voranzutreiben.

Das letzte große Design des Fahrzeugs orientierte sich wieder am „Bread Loaf“-Look, tauschte aber die Schiebetür des Transporters gegen Flügeltüren wie beim Tesla Model X aus. Mehr noch als bei früheren Versionen war diese Variante nicht für einen traditionellen Fahrer konzipiert. Als Apple schließlich beschloss, von der Autonomiestufe 5 zu einer Stufe 2 zu wechseln, musste das Unternehmen ein Lenkrad und Pedale einbauen sowie mehr Platz für den Fahrerbereich schaffen. Am Ende hatte das Auto zwei nach vorne gerichtete Sitze, die sich drehen ließen.

Eine verpasste Chance

Es ist ein Jammer, dass wir diese Entwürfe nie auf der Straße sehen werden. Sie hätten sicher einige Käufer begeistern können, auch wenn das Design nicht immer praktisch erscheint. Dass Apple das Projekt nach rund 10 Jahren Entwicklung und Milliarden von Dollar abgebrochen hat, macht deutlich, wie schwierig es ist, in einem so komplizierten und regulierten Bereich wie der Automobilherstellung Pionierarbeit zu leisten. Dennoch spiegelt das ehrgeizige Projekt die Bereitschaft von Apple wider, neue Branchen zu erforschen und potenziell zu verändern.

Was bleibt sind die Erfahrungen, die Apple im Laufe der Entwicklung gesammelt hat, die durchaus zu neuen Projekten führen können. Denn Tim Cook selbst sagte einst, dass „die Autonomie die Mutter aller KI-Projekte ist“, und wir gehen davon aus, dass in dieser Richtung von Apple noch Großes zu erwarten ist.

