Apple widmet sich am heutigen Tag dem Gesundheitssektor und wie Vision Pro ein hilfreiches Werkzeug in diesem Bereich sein kann. Der Hersteller aus Cupertino bewirbt in diesem Zusammenhang verschiedene Gesundheits- und Wellness-Apps, die darauf ausgelegt sind, die „unendliche“ Leinwand von visionOS zu nutzen und räumliche Erfahrungen zu ermöglichen, von denen Benutzer im klinischen Umfeld und zu Hause profitieren können.

Apple bewirbt Fähigkeiten von Vision Pro im Gesundheitssektor

Seit vielen Jahren nutzen medizinische Einrichtungen und Entwickler die Produkte und Frameworks von Apple, um bessere Patientenergebnisse zu erzielen, Kosteneinsparungen zu steigern, Forschungsmöglichkeiten zu erweitern und die Effizienz zu steigern.

So kommt beispielsweise das iPad bei der täglichen Visite im Krankenhaus zum Einsatz oder das iPhone hilft Krankenschwestern schneller auf Warnungen und Alarme zu reagieren und die Medikamentenverabreichung zu verbessern. Mit der Einführung von Vision Pro Ergebnisse sich nun völlig neue Möglichkeiten.

Apple erklärt mit einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom, wie immersive Apps, die digitale Inhalte mit der physischen Welt verbinden, die Art und Weise verändern können, wie medizinisches Fachpersonal sowohl im klinischen Umfeld als auch zu Hause trainieren, Operationen planen und sich an der Patientenversorgung beteiligen.

Mehr als 1 Million Amerikaner erhalten jedes Jahr eine Knie- oder Hüftoperation. Wenn Chirurgen Mako SmartRobotics von Stryker für den vollständigen Hüft-, Knie- und Teilknieersatz verwenden, kann dies im Vergleich zu herkömmlichen Gelenkersatzoperationen zu besseren Patientenergebnissen wie weniger Schmerzen und kürzeren Genesungszeiten führen. Mit der neuen myMako- App erweitert Stryker die Erfahrung eines Chirurgen im und über den Operationssaal hinaus mit Apple Vision Pro und iPhone. Zur besseren Vorbereitung ermöglicht myMako Chirurgen, die Mako-Operationspläne der Patienten jederzeit in einem brillanten, immersiven visuellen Erlebnis zu visualisieren und zu überprüfen.

CyranoHealth wurde für Apple Vision Pro entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Fähigkeiten im Zusammenhang mit neuen medizinischen Geräten wie medizinischen Infusionspumpen. Die App trägt dazu bei, das Selbstvertrauen der Mitarbeiter an vorderster Front zu stärken und Ängste abzubauen, angefangen bei den Krankenschwestern. Dieser immersive, multisensorische Ansatz ermöglicht es den Studierenden, sich mit den neuesten Fortschritten in der Gesundheitstechnologie vertraut zu machen und sich so auf die Bewältigung realer Herausforderungen vorzubereiten.

Darüberhinaus zählt Apple viele weitere Apps für Vision Pro auf, die spezielle für den Gesundheitssektor entwickelt wurden, so z.B.

Fundamental Surgery . Diese App bietet chirurgisches Training durch räumliches Computing für Apple Vision Pro.

. Diese App bietet chirurgisches Training durch räumliches Computing für Apple Vision Pro. CollaboratOR 3D von KARL STORZ, das die Möglichkeiten des chirurgischen Lernens verbessert und es Teams gleichzeitig ermöglicht, ihre Schulungsbemühungen zu skalieren.

von KARL STORZ, das die Möglichkeiten des chirurgischen Lernens verbessert und es Teams gleichzeitig ermöglicht, ihre Schulungsbemühungen zu skalieren. Insight Heart ermöglicht es Benutzern, das menschliche Herz wie nie zuvor zu verstehen. Mit ARKit können Benutzer ganz einfach ihre physische Umgebung scannen und mithilfe von CT-Daten 3D-Herzen visualisieren sowie verschiedene Herzerkrankungen untersuchen.

Weitere Fallbeispiele findet ihr im Apple Newsroom.

