Porsche hat am heutigen Tag eine neue Version seines voll-elektrischen Taycan vorgestellt. Genau genommen, handelt es sich um den Porsche Taycan Turbo GT mit satten 1.108 PS Peak-Leistung mit Launch Control. Begleitend hat der Autobauer ein Premieren-Video auf YouTube veröffentlicht. In diesem kommt Apple Vision Pro zum Einsatz und auch Apple CEO Tim Cook hat einen Gastauftritt.

Porsche Taycan Turbo GT: Premieren-Video mit Tim Cook und Apple Vision Pro

Mit Weissach-Paket beschleunigt der neue Porsche Taycan Turbo GT von 0 auf 100 km/h in 2,2 Sekunden. Die Leistungswerte des des neuen Porsche sorgen dafür, dass sich das Elektroauto direkt zwei Rekorde sichern konnte.

Der Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket hat sich am 23. Februar 2024 den Titel als schnellstes elektrisches Serienauto auf dem Weathertech Raceway Laguna Seca in Kalifornien gesichert. Mit einer Zeit von 1:27,87 Minuten beendete Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern die Runde so zügig wie zuvor kein anderer Fahrer mit einem straßenzugelassenen E-Auto. Kürzlich erst hatte eine Vorserienversion dieses Modells eine neue Klassenbestzeit auf dem Nürburgring erzielt. Lars Kern war auch hier am Steuer und umrundete die Nordschleife in gerade einmal 7:07,55 Minuten.

In dem Premieren-Video zum Porsche Taycan Turbo GT stellt Porsche seine maßgeschneiderte Renningenieur-Cockpit-App für Apple Vision Pro vor, die es einem Zuschauer ermöglicht, Runden aus der Perspektive des Fahrers zu betrachten, begleitet von wichtigen Statistiken und einer Streckenkarte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüberhinaus ist Apple CEO Tim Cook im Gespräch mit Porsche CEO Oliver Blume zu sehen. Cook gratuliert dem Porsche Chef zum neuen Fahrzeug und betont das Potenzial des Vision Pro-Headsets, Streckenerlebnisse neu zu erfinden. Darüberhinaus sprachen die Cook und Blume über die langjährige Partnerschaft zwischen Apple und Porsche sowie die CarPlay-Integration, die native Apple Music App, das CarPlay-Erlebnis der nächsten Generation und mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren