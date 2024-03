Im Sommer letzten Jahres sind die Beats Studio Pro auf den Markt gekommen. In den letzten Tagen sind die Over-Ear-Kopfhörer stetig im Preis gefallen und nun haben sie einen neuen Tiefpreis erreicht. Die Beats Studio Pro könnt ihr euch aktuell für nur 249,99 Euro statt 399,95 Euro sichern.

Beats Studio Pro vorübergehend nur 249,99 Euro

Mit den Beats Studio Pro hat Apple im vergangenen Jahr verdammt gute Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Aus unserem Beats Studio Pro Test ging hervor, dass die Beats-Kopfhörer im Vergleich zu den AirPods Max in den meisten Disziplinen die Nase vorne haben. Dieses Urteil fiel zum einen auf Basis der technischen Spezifikationen, der Audioqualität sowie im Preisvergleich. Wenn man nun berücksichtigt, dass die Beats Studio Pro aktuell für nur 249,99 Euro statt 399,95 Euro zu haben sind, so ist das Preis-/Leistungsverhältnis noch einmal deutlich besser.

Blicken wir etwas genauer auf die Spezifikationen. Die Beats Studio Pro setzen auf „Aktives Noice Cancelling“ und „Transparenzmodus“, eine spezielle Akustikplattform mit 40mm Treibern, „Hey Siri“, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, schnelles Laden, USB-C und mehr.

Wie eingangs erwähnt, hat Amazon bei den Beats Studio Pro derzeit massiv an de Preisschraube gedreht. Statt 399,95 Euro werden vorübergehend nur 249,99 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt von rund 150 Euro bzw. 37 Prozent. Solltet ihr derzeit über die Anschaffung von Over-Ear-Kopfhörern nachdenken, so solltet ihr die Beats Studio Pro in jedem Fall in die engere Auswahl nehmen.

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

