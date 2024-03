Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im März oder April ein neues iPad Pro und iPad Air ankündigen wird. Während dem iPad Pro nachgesagt wird, dass Apple auf ein OLED-Display wechseln wird, soll das iPad Air seinem bisherigen LCD-Display treu bleiben. Perspektivisch soll das iPad Air allerdings auch ein OLED-Display erhalten.

iPad Air soll nach dem iPad Pro ein OLED-Display erhalten

Laut einer aktualisierten Prognose des Forschungsunternehmens Omdia wird das iPad Air nach den kommenden OLED-iPad-Pro-Modellen das nächste Apple-Tablet sein, das die OLED-Display-Panel-Technologie erhalten wird.

Omdia-Forscher Kang Min-soo hat sich laut The Elec (via Macrumors) kürzlich auf der 2024er Korea Display-Konferenz in Seoul wie folgt geäußert

Im Jahr 2028 erwarten wir, dass auch das iPad Air auf OLED umsteigen wird, wobei das iPad Air Single-Stack-OLEDs und das iPad Pro Two-Stack-Tandem-OLEDs verwenden wird.

Eine Tandemstruktur mit zwei Stapeln besteht aus zwei übereinander gestapelten lichtemittierenden Schichten. Das Zwei-Stack-OLED-Design kann die gleichen Helligkeitsstufen wie ein Single-Stack-Design erzeugen, jedoch mit deutlich geringerem Stromverbrauch und längerer Lebensdauer. Das iPhone verwendet derzeit ein Single-Stack-OLED-Display mit einer lichtemittierenden Schicht.

Noch vor wenigen Wochen sprach Omdia davon, dass Apple im Jahr 2026 beim iPad Air und iPad mini auf ein OLED-Display umschwenken wird.

