Spotify hat seine Unzufriedenheit mit Apple zum Ausdruck gebracht, weil das Unternehmen ein für den EU-Markt bestimmtes Update seiner Musik-Streaming-App nicht genehmigt hat. Das Update enthält laut The Verge Details zu den Abonnementpreisen und Links zur Spotify-Webseite, um die Nutzer über günstigere Abonnementoptionen außerhalb des Apple-Ökosystems zu informieren.

Spotify beschuldigt Apple, App-Updates in der EU zu blockieren

Nachdem die Europäische Kommission Apple wegen Missbrauchs seiner Marktposition zu einer Geldstrafe von 1,8 Milliarden Euro verurteilt hatte, wies sie Apple an, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Kunden über günstigere Abonnementalternativen zu informieren. Daraufhin reichte Spotify am 5. März ein App-Update ein, welches Details zu den Abonnementpreisen und Links zur Spotify-Webseite enthielt.

Spotify berichtet jedoch, dass Apple angeblich diese Vorlage weder zur Kenntnis genommen noch darauf reagiert hat. Ob Spotify versucht hat, das Problem mit Apple zu klären, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist die Situation eine neue Steilvorlage für Spotify. Und so beschwert sich das Unternehmen nun in einer E-Mail an die EU-Kommission. In der E-Mail heißt es:

„Es sind jetzt neun Tage vergangen, und wir warten immer noch darauf, von Apple zu hören, dass wir eine App eingereicht haben, die den Verbrauchern in der EU die Preise und einen Link zu unserer Webseite anzeigt, wozu wir nach der Entscheidung der Europäischen Kommission in der Musikstreaming-Sache berechtigt sind. Apples Verzögerung steht in direktem Widerspruch zu der Behauptung des Unternehmens, dass es die eingereichten Apps innerhalb von 24 Stunden prüft, und widerspricht auch dem von der Kommission festgelegten Zeitplan für die Anpassung.“

Die aufgeführte Entscheidung der Europäischen Kommission ist unabhängig von den Änderungen am App-Ökosystem, die Apple in der EU mit iOS 17.4 vorgenommen hat, um dem Digital Markets Act (DMA) zu entsprechen. Dennoch ist auch im DMA festgehalten, dass Apps die Anwender auf einer Webseite verweisen dürfen, um alternative Zahlungsmethoden zu nutzen. Hier müsste Spotify jedoch den aktualisierten Geschäftsbedingungen und Gebühren von Apple zustimmen, um diese Änderungen umzusetzen. Spotify hat nicht klargestellt, ob das Unternehmen die neuen Bedingungen von Apple angenommen hat oder ob seine Aktualisierung ohne diese Zustimmung eingereicht wurde.

