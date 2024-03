Das US-Justizministerium /Department of Justice, DOJ) hat heute eine Kartellrechtsklage gegen Apple eingeleitet. Dem Unternehmen aus Cupertino wird vorgeworfen, mit dem iPhone und dem Geräte-Ökosystem ein illegales Monopol auf dem Smartphone-Markt zu besitzen.

USA eröffnen Kartellrechtsklage gegen Apple

The Verge berichtet, dass die USA Apple wegen einer illegalen Monopolstellung bei Smartphones verklagt. Das US-Justizministerium ist der Auffassung, dass Apple ein illegales Monopol auf dem Smartphone-Markt aufgebaut und aufrechterhalten hat, indem es Kunden an sich gebunden und die Erfahrungen mit Konkurrenzprodukten verschlechtert habe. Weiter heißt es, dass die Preise für Verbraucher und Entwickler auf Kosten der Abhängigkeit der Benutzer vom iPhone in die Höhe getrieben werden.

In der Erklärung des US-Justizministerium heißt es unter anderem

„Apple übt seine Monopolmacht aus, um mehr Geld von Verbrauchern, Entwicklern, Erstellern von Inhalten, Künstlern, Verlegern, kleinen Unternehmen und Händlern und anderen zu erpressen“.

Dabei weist das DOJ auf mehrere verschiedene Wege hin, mit denen Apple sein Monopol angeblich illegal aufrechterhalten hat. Konkret heißt es, dass Apple die Qualität der Nachrichtenübermittlung zwischen dem iPhone und konkurrierenden Plattformen wie Android unterdrück hat. Zudem soll Apple die Funktionalität von Smartwatches von Drittanbietern in Kombination mit einem iPhone erschwert haben. Ein weitere konkreter Kritikpunkt liegt darin, dass Apple Entwickler bei der Erstellung konkurrierender digitaler Geldbörsen mit Tap-to-Pay-Funktionalität für das iPhone blockiert habe.

Apple selbst hat sich in einem Statement wie folgt geäußert

Bei Apple arbeiten wir jeden Tag an Innovationen, um Technologie Menschen lieben zu lassen – indem wir Produkte entwerfen, die nahtlos zusammenarbeiten, die Privatsphäre und Sicherheit der Menschen schützen und unseren Benutzern ein magisches Erlebnis bieten. Diese Klage stellt eine Bedrohung dafür dar, wer wir sind und welche Prinzipien Apple-Produkte in hart umkämpften Märkten auszeichnen. Im Erfolgsfall würde es unsere Fähigkeit beeinträchtigen, die Art von Technologie zu entwickeln, die die Menschen von Apple erwarten – bei der sich Hardware, Software und Dienste überschneiden. Es würde auch einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, indem es der Regierung die Möglichkeit gäbe, maßgeblich an der Entwicklung der Technologie für die Menschen mitzuwirken. Wir glauben, dass diese Klage sachlich und rechtlich falsch ist, und werden uns energisch dagegen wehren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren