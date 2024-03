Apple befindet sich aktuell in Gesprächen mit Google und OpenAI, um deren generative Large Language Models (LLMs) als Rückgrat für neue iPhone-KI-Funktionen zu nutzen, so Bloomberg in einem aktuellen Bericht. Bis eine entsprechende Kooperation verkündet wird, soll es mindestens bis Sommer dauern.

Bloomberg: Apples KI-Gespräche mit Google und OpenAI dauern noch an

In den letzten Tagen tauchten vermehrt Bericht auf, dass Apple mit Google und OpenAI eine KI-Partnerschaft eingehen möchte. Nun meldet sich Bloomberg noch einmal zu Wort und berichtet, dass Apple nach wie vor Gespräche mit Google führt, um seine Gemini KI-Engine als Teil von iOS 18 in das iPhone zu integrieren.

Apple Chef Tim Cook hatte in den letzten Monaten immer mal wieder das Interesse seines Unternehmens an künstlicher Intelligenz bekräftigt und versprochen, dass Apple neue Wege bei KI beschreiten wird. Erste Ergebnisse dürften wir spätestens mit der Ankündigung von iOS 18 zu Gesicht bekommen.

Apples selbst könnte sich darauf konzentrieren KI-Funktionen zu entwickeln, die auf dem Gerät funktionieren und keine Internetverbindung erfordern.

Um leistungsfähigere cloudbasierte generative KI-Funktionen voranzutreiben, wie etwa die Möglichkeit, Bilder zu erstellen und Aufsätze auf der Grundlage einzelner Eingabeaufforderungen zu schreiben, sucht Apple nach einem Partner, der bereits über die erforderliche umfangreiche Hardware-Infrastruktur und Rechenkapazitäten verfügt. Genau hier könnten Google und OpenAI einspringen.

Im Juni dieses Jahr wird Apple voraussichtlich iOS 18 und Co. ankündigen. Dann werden wir vermutlich eine KI-Ankündigung seitens Apple erleben. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt hat, wird es Zeit, dass Apple langsam Taten sprechen lässt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren