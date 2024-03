Apple TV+ hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Major League Soccer gesichert. Um noch mehr Nutzern einen Einblick in die US-Fußball-Liga zu ermöglichen, schenken euch Apple TV+ und Lionel Messi den MLS Season Pass für einen Monat.

Apple TV+ hat eine neue Promo gestartet, um den MLS Season Pass zu bewerben. Fußball-Fans, die die Major League Soccer etwas intensiver verfolgen möchten, haben nun die Möglichkeit, sich eine einmonatige kostenlose Testversion des MLS Season Pass zu sichern.

Auf dieser Apple Sonderseite könnte ihr euch den Aktionscode sichern, um vom Gratis-Monat zu profitieren. Beachtet in jedem Fall das Kleingedruckte. Es heißt

Der Code läuft am 5. April 2024 ab. Dies ist ein Aktionscode, der nicht zum Wiederverkauf bestimmt ist, keinen Geldwert hat und bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt wird. Gültig nur dort, wo der MLS Season Pass (monatliches Abo) verfügbar ist. Nur für neue Abonnent:innen. Erfordert eine Apple‑ID mit hinterlegter Zahlungsmethode. Der MLS Season Pass (monatliches Abo) verlängert sich nach Ablauf der Aktion zum Preis deiner Region, bis er gekündigt wird. Es gelten die AGB und die Apple-Datenschutzrichtlinie; siehe die für dein Land geltenden Bedingungen unter https://www.apple.com/de/legal/internet-services/itunes/de/terms.html. Je nach Land ist ein Mindestalter vorgeschrieben. Du musst dich in dem Land befinden, das mit dem Store übereinstimmt, in dem du den Code einlösen möchtest. Kompatible Produkte und Dienste erforderlich.