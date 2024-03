Lange dauert es nicht mehr und wir reißen das Kalenderblatt für März 2024 ab. Dies wiederum bedeutet, dass wir schnurstracks auf den Monat April 2024 zusteuern. Im Vorfeld hat Disney+ bekannt gegeben, welche Neuerungen uns kommenden Monat auf dem Video-Streaming-Portal erwarten.

Disney+: Das ist neu [April 2024]

Disney+ ist der Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic Star. Disney+ bietet drei Abo-Optionen an. Damit habt ihr die Möglichkeit, das Abonnement zu wählen, das euren Bedürfnissen am besten entspricht. Es gibt die die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 11,99 Euro pro Monat oder 119,90 Euro pro Jahr. Die vollständigen Informationen findet ihr hier.

Disney+: Neustarts

1. April

Vanderpump Villa – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

3. April

Undead Unluck – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

Wish (Disney)

6. April

The Fable – Staffel 1 (Star)

7. April

Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1 (Star)

Bluey – Staffel 3 (Disney)

10. April

Iwájú: A Day Ahead (Disney)

Blood Free – Staffel 1 (Star)

The Prank Panel – Staffel 1 (Star)

12. April

The Greatest Hits (Star)

Wir sehen uns in einem anderen Leben – Staffel 1 (Star)

22. April

Disneynature Tiger (Disney)

Disneynature Tigers on the Rise (Disney)

Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse (National Geographic)

24. April

Tracker – Staffel 1 (Star)

26. April

Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story (Star)

Disney+: Neue Katalog-Titel

3. April

Meine wilden Töchter – Staffel 1 & 2 (Star)

24. April

PJ Masks: Power-Helden – Neue Folgen der ersten Staffel (Disney)

26. April

Die Rückkehr des Pumas (National Geographic)

