WhatsApp bietet bereits die praktische Funktion, eine Nachricht zu fixieren. So könnt ihr beispielsweise eine Wegbeschreibung oder Einkaufsliste einfach direkt unter der Menüleiste eines Chats anpinnen. Falls ihr eher dazu tendiert, mehrere Post-its am Monitor zu kleben, bietet WhatsApp genau das richtige Update. So lassen sich jetzt immerhin bis zu drei Nachrichten pro Chat fixieren.

Mehr Nachrichten in WhatsApp anpinnen

Das Anpinnen von Nachrichten ist im erweiterten Chat-Menü versteckt. Ihr müsst nur eine Nachricht gedrückt halten und dann die Option „Mehr“ wählen. Im nun öffnenden Menü könnt ihr daraufhin „Fixieren“ wählen. Das Ganze könnt ihr mit bis zu drei Nachrichten durchführen. Dabei können alle Arten von Nachrichten angeheftet werden, darunter Texte, Bilder, Umfragen und mehr. Das Entfernen einer fixierten Nachricht funktioniert genauso einfach über die Option „Lösen“, die das „Fixieren“ im Menü ersetzt.

Ihr könnt durch einfache Wischgesten zwischen den angepinnten Nachrichten wechseln und erhaltet somit einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen. Sollte der Wunsch bestehen, eine vierte Nachricht anzupinnen, ermöglicht WhatsApp das einfache Ersetzen der ältesten fixierten Nachricht durch die neue. Es besteht die Möglichkeit, die Dauer des Anpinnens auf 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage zu begrenzen.

In Gruppenchats hängt die Nutzung der Fixierfunktion von den Einstellungen der Admins ab. Diese können über die „Gruppeneinstellungen bearbeiten“ bestimmen, ob gewöhnliche Mitglieder ebenfalls Nachrichten anpinnen dürfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren