Apple hat in den letzten Tagen eine kleine aber feiner Änderung auf seiner Webseite vollzogen. So hat der Hersteller aus Cupertino eine spezielle Webseite für „Technische Daten“ zu seinen Apple Watch Modellen ins Leben gerufen und veröffentlicht.

Apple Webseite gibt jetzt auch „Technische Daten“ zu Apple Watch Modelle an

Die „Technischen Daten“ für seine iPhone-, iPad- und Mac-Modelle hält Apple schon seit vielen Jahren auf seiner Webseite bereit. Endlich hat der Hersteller diese auch übersichtlich für seine Apple Watch Modelle zusammengestellt, so Aaron auf X. Wie es scheint, stehen die neuen Specs-Webseiten zunächst nur in den USA zur Verfügung. In Kürze dürften diese auch in weiteren Ländern zur Verfügung stehen.

Die jeweiligen Webseite für die Apple Watch Ultra 2, Apple Watch 9 und Apple Watch SE 2 bieten eine Vielzahl von Informationen zu den aktuellen Apple Watch-Modellen, darunter Details zu Materialien und Oberflächen, Größe und Gewicht, Hardware, Konnektivität, Akkulaufzeit, Gesundheits- und Wellnessfunktionen, Sicherheitsfunktionen, Barrierefreiheitsfunktionen und mehr.

Bis dato waren diese Informationen zum Teil über die Funktion „Apple Watch vergleichen“ auf der Webseite abrufbar. Warum es so lange gedauert hat, die Webseite „Technische Daten“ für die Apple Watch Modelle einzurichten und zu veröffentlichen, ist unbekannt.

